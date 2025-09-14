Ovi horoskopski znakovi večito biraju pogrešne partnere

Mnogi se uvrede misleći da su sami krivi za neuspele veze, a istina je da astrološki faktori često vode određene znakove prema nekompatibilnim izborima. Ako se prepoznajete u sledećim opisima, možda je vreme da preispitate svoje emotivne obrasce.

Ovan

Ovnovi love strast i uzbuđenje, pa često biraju partnere koji su nezavisni i hladni. Tenzija raste jer se njihov entuzijazam sudara sa partnerovom rezignacijom, što dovodi do brzog zamora i otuđenja.

Blizanci

Blizanci traže intelektualni izazov, ali se zaljubljuju u osobe koje im ne mogu ponuditi dubinu ili doslednost. Iako isprva očaraju pričom i šarmom, pre brze veze shvate da im je sagovornik isprazan, što potkopava poverenje i bliskost.

Vaga

Vage teže harmoniji, ali imaju nevolju da se nametnu partnerima sa dominantnim i dramskim temperamentom. U takvim odnosima njihova potreba za lepotom i ravnotežom pati, a konflikti izmiču bilo kakvom kompromise.

Ribe

Ribe idealizuju ljubav, pa se vežu za ljude koji su na emotivnoj distanci ili imaju nerazjašnjenu prošlost. Njihova sanjarska priroda prećuti upozoravajuće signale, pa se kasnije suočavaju sa razočaranjima i unutrašnjom krizom.

Ako ste se prepoznali, ključno je da zastanete i razmislite šta vam stvarno treba. Rad na samopouzdanju, jasna komunikacija i granice pomoći će da sledeći izbor bude onaj pravilan.

