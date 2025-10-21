Ovi znakovi horoskopa najčešće putuju sami kroz život, kažu astrolozi

Oni jednostavno ne mogu da pronađu životnog partnera, pa se čini da ostaju sami do kraja života.

Razlog je možda taj što preferiraju nezavisan životni stil, ili ne pronalaze nekoga ko bi zadovoljio njihove standarde te stalno prekidaju veze i na kraju zauvek ostanu samci. Na društvena događanja obično idu bez pratnje, a astrolozi kažu da bi ta osobina mogla imati veze s njihovim horoskopskim znakom.

Škorpija

Škorpije često imaju burne veze – i ako nisu voljni da rastu ili ne mogu da pronađu partnera koji je voljan da ih podnosi, verovatno će imati problem s održavanjem bilo čega stabilnog. „Njihova su osećanja snažna i divlja, ali njihovu ljubav može biti teško podneti“, kaže Alis Alta, astrolog za aplikaciju Futurio. „Ljubomora, sumnjičavost, visoki zahtevi, tepanje samom sebi i pronalaženje mana partneru samo su neki od izazova pred koje vas Škorpije stavljaju.“

Strelac

Strelac nema strpljenja da prebrodi teške trenutke koji se često događaju u dugim vezama. „Na kraju, život je prekratak, a ima toliko stvari za otkriti“, kaže Alta za Best Life. „A ako se pojave problemi u vezi, zašto bi dozvolili da jedan drugog muče; oni tada radije prekidaju“. Jedini izuzetak je ako nađu partnera koji je takođe gladan novih iskustava i željan da proširi svoje horizonte. „Ako ne ograniče njihovu slobodu, mogu postati prijatelji za ceo život“, kaže Alta, a prenosi Večernji list.

Ovan

Ovaj znak ima nezavisni duh, zbog čega može biti oprezan u vezi s partnerom. “Radije se oslanjaju na sebe i nemaju tendenciju da traže pomoć drugih ni u teškim situacijama”, kaže Alta. „Njihov ego je veliki, pa se njihov unutrašnji svet vrti oko sopstvenih potreba i želja.“ Kada upoznaju partnera, često im je teško da se prilagode, pa očekuju da drugi pristane na kompromis kako bi zadovoljio Ovnove potrebe. S vedrije strane, ovom znaku je lako privući potencijalne partnere. Uz njihovu harizmu, bezgraničnu energiju, samopouzdanje i veštine, uvek će biti puno kandidata koji će osvojiti njihovo srce“, dodaje Alta.

Vodolija

Vodolija jednostavno ne ceni romantiku koliko ceni neke druge stvari, poput prijateljstva, intelektualnog razvoja i duhovnih veza. Osim toga, vrlo je nezavisan i često vidi ozbiljne veze kao pretnju svojoj autonomiji. „Međutim, ako nađe partnera koji može damu postane najbolji prijatelj, koji deli zajednička interesovanja, učestvuje u smislenoj raspravi i dodaje začin u njihov porodični život, rado će se smiriti i neće žudeti za ničim više od toga“, kaže Alta. Sve je u pronalaženju onog pravog.

