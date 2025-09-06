Ovi znakovi menjaju partnere kao čarape: Lome srce svima oko sebe – bez griže savesti

U ljubavnim igrama neki horoskopski znaci doslovno žive za uzbuđenje i promenu. Zavedu, osvoje i zatim odu – često ne mareći za posledice. Proverite koji su to znaci koji u stanju da vam slome srce, a da ni tren ne zapitaju svoje savesti.

Blizanci – nezasiti istraživači

Blizanci lako osvajaju šarmom i duhovitošću, ali im brzo dosadi monotonija. Kad veza počne da gubi iskrice, jednostavno okreću leđa i kreću u nove avanture, ostavljajući partnere zbunjene i povređene.

Lav – kraljevi pozornice

Lavovi obožavaju pažnju i mesto pod reflektorima. Kada osete da više nisu centar nečijeg sveta, nemilosrdno prekidaju vezu i traže novi aplauz, ne osvrćući se na tome koliko su nečije emocije povređene.

Strelac – sloboda iznad svega

Strelci su pre svega ljubitelji slobode. Zaljubljuju se intenzivno, ali jednako brzo i napuštaju odnose kad im izgubi draž. Njihov moto glasi “život je prekratak za vezivanje”, pa rutinu i vezanost napuštaju bez pogovora.

Vodolija – hladna neovisnost

Inteligentne Vodolije stavljaju neovisnost ispred emocija. Ako osete da ih veza sputava ili “guši”, povlače se preko noći bez objašnjenja, ostavljajući partnere u neizvesnosti.

Ovan – impulsivni osvajač

Ovnovi kreću iz udobnosti pravo u osvajanje, ali kad nestane početno uzbuđenje, odriču se veze bez oklijevanja. Njihova neposrednost i strast nestanu jednako brzo kao što su se pojavili, a partnerima ostaju slomljena srca.

Ako prepoznajete osobu rođenu u jednom od ovih znakova, budite na oprezu – kada se odluče da krenu dalje, to čine bez traga griže savjesti.

