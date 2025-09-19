Ovi znakovi žive u stalnom strahu da nisu dovoljno dobri za partnera, sumnjaju u svoju vrednost!

Oni daju sve od sebe u ljubavi, ali ih potajno izjeda sumnja da to možda ipak nije dovoljno. Čak i kad su obasuti pažnjom i nežnošću, mali glas u njihovoj glavi šapuće da bi partner mogao poželeti nešto više, bolje ili drugačije.

Umesto da se opuste u ljubavi, stalno pokušavaju dokazati da su vredni.

U astrologiji tri se znaka posebno ističu po tome što ih često prati osećaj da nisu dovoljni onima koje vole.

Rak: Uvek žudi za potvrdom ljubavi

Najemotivniji znak Zodijaka, Rak žudi za potvrdom ljubavi.

Ako ne dobija dovoljno pažnje, lako pomisli da nije dovoljno važan.

Njegova osetljivost ga često vodi ka samosažaljenju.

Rakovi vole duboko i predano, ali njihova emotivnost ih često tjera na preispitivanje. Brinu se da njihova ljubav nije dovoljna, da ne daju dovoljno pažnje ili da partneru nešto nedostaje. Njihovo srce želi učiniti sve savršenim, ali ih strah često sprječava da uživaju u onome što već imaju.

Ribe: Gube se u sopstvenim emocijama

Guše ih vlastite emocije

U mašti stalno stvaraju nemoguće scenarije

Misle da nisu dovoljno maštovite, lepe i posebne.

Ribe se lako izgube u vlastitim emocijama i često misle da nisu dovoljno zanimljive, lijepe ili posebne. Njihova mašta stvara scenarije u kojima partner traži nešto što one nemaju, iako to u stvarnosti najčešće nije istina.

Devica: Stalno analizira svoje postupke

Perfekcionista po prirodi, Devica stalno analizira svoje ponašanje.

Ima tendenciju da misli da mora da bude savršena da bi bila voljena.

Često se povlači kad oseti da nije dovoljno dobra, iako partner to ne misli

Device stalno analiziraju i svoje postupke i partnerove reakcije. Često misle da bi mogle biti bolje, pametnije ili privlačnije, pa im ljubavni odnosi znaju postati poligon za samokritiku. I dok se trude da budu savršene, zaboravljaju da su već dovoljno dobre onakve kakve jesu.

Neki horoskopski znakovi zaista nose duboku unutrašnju nesigurnost, posebno kada je reč o ljubavi. Ovi znakovi često daju mnogo u vezi, ali ih prati unutrašnji glas koji ih tera da se dokazuju. Umesto da se opuste u ljubavi, stalno se pitaju: „Jesam li dovoljno dobar/dobra?“

