Ovih 5 horoskopskih znakova iznova se zaljubljuju u pogrešnu osobu

Neki ljudi jednostavno ne odustaju od ljubavi, iako ih ista priča uvek iznova povredi. Astrolozi ističu pet znakova koji najčešće biraju ljude koji im ne vraćaju osećanja, pa svaka nova veza može da se pretvori u razočaranje.

Rak

Rakovi su neverovatno osetljivi i emotivni. Stalno tragaju za velikom ljubavlju i spremni su da se zaljube gotovo svakog dana, verujući da je to prava osoba. Čak i nakon više razočaranja, njihov optimizam i otvoreno srce guraju ih da svakoj novoj vezi daju šansu.

Škorpija

Kada se Škorpija zaljubi, zna da hoće ili nju ili nikog. Ta nepokolebljiva odlučnost često je sputava da na vreme napravi pauzu i vidi da li joj ta osoba zaista odgovara. Iako srce često strada, Škorpijina vera u istinsku ljubav ostaje netaknuta.

Blizanci

Blizanci su poznati po svojoj promenljivosti i ljubavi prema novim iskustvima. I dok im flertovanje i zabava daju energiju, svesni su posledica tek kad shvate da je njihov partner izgubio poverenje. Često se zalete u vezu pa na kraju ostanu povređeni – iznevereni ili čak prevareni.

Ribe

Ribe su večiti sanjari i romantičari koji vide najbolje u svakome. Kada se opredele za nekoga, fokusiraju svu pažnju na tu osobu, ignorišući crvene zastavice. Iako ih povrede više puta, nikada ne gube veru u pravu i veliku ljubav.

Devica

I racionalna Devica ponekad zaboravi na razum kad su emocije u pitanju. Zaljube se „preko glave“ i ubeđene su da je ta veza sudbinska. U toj opsednutosti retko obrate pažnju na potrebe drugog, pa često bivaju iskorišćene i ostavljene razočarane.

Prepoznavanje ovih obrazaca prvi je korak ka mudrijem izboru partnera. Ako se prepoznajete u nekom od ovih opisa, možda je vreme da usporite, postavite granice i sačekate pravu osobu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com