Ovim horoskopskim znacima jedna osoba nikada nije dovoljna: Uvek imaju više partnera

Većina ljudi danas praktikuje monogamiju, ali astrologija otkriva da postoje znaci Zodijaka koji prirodno teže poligamiji. Oni uživaju u raznolikosti i znaju da istovremeno vole više partnera bez osećaja krivice ili zapostavljanja.

Vodolija

Vodolije su majstori vođenja više intimnih veza odjednom. Njihova ljubav nije vezana za fizičku privlačnost – intelektualna povezanost im je podjednako važna. Vodolija može pronaći bliskost s jednom osobom, ali to je samo početak istraživanja svih svojih osećanja i želja.

Jarac

Jarac važi za vredan i odgovoran znak zodijaka, koje poštuje društvena pravila. Ipak, u krevetu ga pokreće snažan seksualni nagon i ne zadovoljava se jednom osobom. Njegova neiscrpna energija i potreba za moći guraju ga da širi granice svojih odnosa.

Bik

Bikovi su izrazito čulni i strastveni. Još od mitova o rasplamsavanju čula, Bik zna koliko dugih zagrljaja i nežnih poljubaca mu je potrebno. Čežnja za višestrukom intimnošću pomaže im i da smanje svoju posesivnost – više partnera znači manje pritiska da se previše vežu za jednu osobu.

Poligamija može biti zdrav izbor za ova tri znaka, jer im omogućava da zadovolje sve aspekte svoje ličnosti. Ako prepoznajete sebe u nekom od njih, možda vam je upravo raznolikost ključ unutrašnjeg balansa i sreće.

