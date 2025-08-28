Ovo je najgori znak za vezu, napraviće vam pakao od života!

Proverite koji su to znaci Zodijaka najopasniji u vezi. Oni jednostavno nisu rođeni za život u dvoje.

Ovan

Vernost: Ako u njegovoj glavi to nije to, prevara se dogodi iznenada i nije retkost. Ali, ako se istinski zaljubi, Ovan voli svim svojim srcem.

Ljubomora: 75%

Bik

Vernost: Vole sigurnost i sreću koju im donosi čvrsta i stabilna veza. Nisu skloni prevarama i verni su partneri. Iskušenje im nije nikakav problem, pa će mu se sigurno odupreti.

Ljubomora: 65%

Blizanci

Vernost: Iako možda žele da budu verni i odani, njihovom šarmu zaista je teško odoleti. Ako nisu u ozbiljnoj vezi obožavaju da koketiraju, čak i kada ne žele ništa više od druženja, što može da zbuni drugu stranu. Ali, kada se istinski zaljube, Blizanci se trude da udovolje partneru i da budu verni.

Ljubomora: 25%

Loše vam se piše: Ako ste neki od ova 3 horoskopska znaka, pazite se!

Rak

Vernost: Ako je njihova veza kvalitetna i vredna čuvanja i održavanja, Bik će vam biti odan i veran do samog kraja. Ali, s obzirom na njihove poprilično velike prohteve, čvrsta veza se u njihovim očima lako može pretvoriti u nešto što nije vredno spašavanja. Dok je srećan, Rak je veran.

Ljubomora: 85%

Lav

Vernost: Uz prave reči i gestove, Lav može vrlo lako da se zavede, ali to ne znači da će da žrtvuje svoju vezu, već da će da stavi na vagu i da proceni šta mu više odgovara. Ima vrlo čvrst ego zbog čega ga je teško zadiviti.

Ljubomora: 80%

Devica

Vernost: Device su vrlo verne i odane i isto očekuju i od svog partnera. Ali, ovaj znak u dugoj vezi može postati labilan, posebno ako mu se svidi nečije laskanje. Teško se zaljubljuju.

Ljubomora: 40%

Bikovi odlaze ako ih slažete, Devica ako ste aljkavi: Šta nikako ne smete da radite u vezi!

Vaga

Vernost: Vage vole da eksperimentišu i da vagaju, kako u životu generalno, tako i u vezi zbog čega može da se kaže da i nisu verni partneri. Uživaju u ljubavi i avanturama i teško ih je ukrotiti. Ali, ako to nekome pođe za rukom, ostaju dugo u vezi srećni i zaljubljeni.

Ljubomora: 50%

Škorpija

Vernost: Škorpije su poznate kao veliki šarmeri i zavodnici što zbog lukavih i biranih reči, što zbog snažnog seksepila kojim zrače. Iako su skloni avanturama i vole da isprobavaju nove stvari, ako odaberu partnera za život njemu će i da se posvete.

Ljubomora: 90%

Horoskop razotkrio muškarce: Ko je ženskaroš najgore vrste, a ko za poželeti?

Strelac

Vernost: Vrlo su društveno aktivni i popularni, zbog čega se njihova vernost ne spominje kao dobra osobina. Žele stabilnu vezu, ali su s vremena na vreme spremni da priušte sebi pokoju avanturicu.

Ljubomora: 20%

Jarac

Vernost: Ovaj znak čvrsto stoji na zemlji i nisu mu potrebna nikakva laskanja da bi zadovoljio svoje potrebe. Vrlo su verni i odani i isto očekuju i od partnera. Spremni su da trpe za pravu ljubav.

Ljubomora: 30%

Vodolija

Vernost: Vrlo nepredvidivi ljubavnici koje je teško kontrolisati. Vole igre i igrice zbog čega često „završe“ u prevari. Vrlo su nesigurni u ljubavi zbog čega postaju ranjivi i skloni eksperimentisanju.

Ljubomora: 10%

Ribe

Vernost: Ribe su vrlo otvorene i vole da plivaju u društvenim i ljubavnim vodama. Veze su im duge i stabilne. Kada vole, vole iskreno i to će i pokazati svojim delima, ali isto tako, avanturice im nisu strane.

Ljubomora: 70%

(Zadovoljna.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com