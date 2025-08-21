Ovo su horoskopski znakovi koji se nikada ne vraćaju bivšim partnerima

Većina ljudi barem jednom revidira prošle veze, ali neki znakovi Zodijaka nemaju vremena za preokrete i ispričane priče iz prošlosti. Ako ste ikada pomislili da bivša ljubav možda krije put nazad, astrologija vam otkriva koji horoskopski znaci jednostavno ne okreću pogled unazad.

Ovan

Ovan je poznat po svojoj odlučnosti i želji da uvek ide napred. Jednom kada prekine vezu, smatra da je sve što je bilo – završena priča. Emocionalni impulsi ga možda i pogode jakom snagom, ali on ne troši energiju na analize i žaljenja. Za Ovna je ključno kretati se dalje i stalno osvajati novi teren.

Lav

Lav ne trpi povredu svog ponosa, a prekid veze shvata kao ozbiljan udarac svom samopoštovanju. Nakon raskida, usmerava energiju na sebe, svoje ciljeve i društveni život, ne dopuštajući da ga prošlost vuče unazad. Povratak bivšoj vezi za Lava bi značio da svaljuje krivicu na sebe, što nikada neće prihvatiti.

Škorpija

Strastvene Škorpije gradi emotivne veze duboko i intenzivno, ali isto tako ne prašta lako. Kada jednom izgubi poverenje, zid je podignut zauvek. Umesto pokušaja pomirenja, Škorpija bira da sačuva sopstvenu energiju i usmeri je na nove početke, bez obzira koliko mu bivša ljubav i dalje značila.

Jarac

Praktičan i racionalan Jarac ne troši vreme na nepotrebna emotivna vrtloženja. Za njega je svaki raskid analiza stanja i pouka za budućnost, ali bez mesta za ponavljanje grešaka. Jarac se fokusira na ciljeve i karijeru, ostavljajući iza sebe sve što ga je kočilo.

Vodolija

Slobodoljubiva Vodolija niz raskida doživljava kao priliku za istraživanje sopstvene nezavisnosti. Povezanost sa bivšima joj deluje ograničavajuće, pa radije uplovljava u nova druženja i prijateljstva. Vodolija ceni slobodu više od svega, te se povratku bivšem partneru takođe suprotstavlja.

Ako prepoznajete jedan od ovih znakova u sebi ili u partneru, znajte da se povratak bivšoj ljubavi retko dešava. Ali i iza najtvrđeg srca stoje lekcije o prevazilaženju bola i stvaranju novog, zdravijeg početka.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com