Ovoga proleća tri znaka čeka ljubavni brodolom

Zahvaljujući hodu unazad, Merkur je već izazvao veliki broj nesporazuma u komunikaciji, ali i u ljubavnom životu mnogih znakova.

Pojedini horoskopski znaci će tokom ovog perioda doživeti veliki emotivni bol, ali i naučiti neke lekcije iz prošlosti, kako da se nose sa razočaranjima.

Rak

Rak će teško podnositi promene koje donosi Merkur. Samim tim, lako će se distancirati od ljudi, čak i onih koji bi mogli da mu pomognu da se lakše izbori sa prisutnim emocijama. U slučaju da se vaš partner oseća odbačeno i zapostavljeno, može doći do svađe, pa i raskida.

Ako se ovo desi, imajte u glavi da to nije vaša krivica. Vi ne možete promeniti način na koji vas svet doživljava. Merkur nas uči dosta o granicama: kako da poštujete svoje, ali i tuđe. Ako vam ovaj period donese kraj veze, to je zato što je potrebno da naučite kako da gradite bolju zaštitu od celog sveta. Sve što je potrebno je da pronađete ljudi sa kojima ćete biti, a koji znaju da poštuju ove granice.

Vaga

Vaga ne voli kada stvari nisu u balansu, ali ravnoteža je upravo ono što Merkur voli da poremeti i uništi. Pripadnici ovog znaka će verovatno doživeti enormni stres ove sezone. S obzirom da vole luksuz tokom proleća, možda će osećati kao da nemaju dovoljan komfor i udobnost života koju zaslužuju.

Imajte u vidu da ponekad treba da budemo smešeteni u neprijatne situacije samo kako bismo obratili pažnju na ono što se dešava. Neugodnost je poziv da počnete da menjate ono što ste radili do sada i uvedete nove promene. Možda je mali ljubavni slom neophodan kako bi Vaga čula poziv.

Škorpija

Neke lekcije u životu se uče sporije… S obzirom da ih Škorpija uvodi u svoj život postepeno, Merkurov pritisak može izazvati pravu eksploziju osećanja. To može dovesti do raskida, koji će inicirati baš Škorpija. A ako to uradi, to je verovatno zato što oseća da su bili pod velikom pritiskom, i to onim koji se odnosi na promene. U ovom procesu oni će čak biti više povređeni nego druga strana.

Ako vas univerzum zove na promenu, Škorpije, to je znak da ste spremni. Promene će se desiti u zavisnosti od toga koliko ste pripremljeni za njih, pa ne doživljavajte strašno raskid ili neuspeh, već hrabro idite napred.