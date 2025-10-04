Pazite se žena rođenih u ova 4 znaka, preoteće vam muškarca dok trepnete! Za njih je to igra!

Dobro proverite sa kim se družite jer žene Zodijaka koje otimaju muškarce mogu da budu u vašoj blizini, a da vi niste ni svesni.

Postoje žene koje kada žele muškarca ili ga prosto privlače ili čak vole, one ne razmišljaju o prijateljstvima, osećanjima drugih ili slomljenim srcima. Čak i kada su vam drugarice, pazite, jer im to uopšte ne predstavlja problem ako požele baš njega. One smatraju da je ljubav igra i da svako ima šansu da se oproba, bez obzira da li će to uticati na njihove dugogodišnje prijateljice.

Ovo su žene Zodijaka koje otimaju muškarce:

Blizanci – savršeno krije emocije

Sa savršenim maskiranjem pravih emocije, žene u ovom znaku bi se mogle opisati kao kameleoni. Oni nemaju problema sa tim da isprobaju šanse ako se vaš partner okrene za njom. Njoj će biti veoma uzbudljivo da se uključi u igru. Za slučaj da niste taj tip, ona će smisliti dovoljno malih laži toliko da pokvari vašu vezu. Tada se ona u potpunosti otkriva koristeći izgovor da vi niste više u vezi sa dotičnim.

Vaga – ako je usamljena

Žene Vage su veoma opasne. Čak i ako su ponekad jakog morala, gotovo je sigurno da ako imate dobar ukus, ona će odobriti vašeg partnera, ali će istovremeno u pozadini osmisliti neki fantastični scenario. Ne mora da znači da će ona po svaku cenu da osvaja vašeg muškarca, ali ako je usamljena…Pa bolje bi bilo da joj pronađete nekoga pre nego što se okomi na ono što je vaše.

Vodolija – zavidi vam

Ako imate savršenog muškarca pored sebe, sigurno će vam ženska Vodolija u vašoj okolini pozavideti na tome. Ako vam se zaklinje da više nikada neće ući u vezu ili da se razočarala u sve muškarce, upravo je to trenutak kada bi trebalo da počnete da sumnjate u nju. Jer…Na kraju krajeva, svi smo mi slobodni ljudi, zar ne? Ne dozvolite da to bude njen argument.

Riba – najbolja i najtalentovanija „druga“

One su veoma dobri prijatelji, ali sjajni tajni ljubavnici tako da ni o čemu nemate pojma. Ona će se žrtvovati i posvetiti vašem prijateljstvu, ali ako se vaš partner odluči za nju, sve što će te dobiti jeste jedno „doviđenja“. Ona je neosporno najtalentovanija „druga“ pošto nikada ne pravi galamu.

(Marieclaire )

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com