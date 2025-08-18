Planete sugerišu: 2 znaka će u septembru doživeti preljubu, očekuje ih najgori mesec, izdaja će ih strašno zaboleti

Burne promene na ljubavnom planu, a za Ovnove i Vage, septembar će biti mesec preispitivanja i bolnih saznanja.

Neki će se suočiti sa istinom koja im može srušiti svet, ali isto tako, pružiće im priliku da se oslobode i krenu u novu, iskreniju budućnost.

Budno pratite signale koje vam univerzum šalje.

Ovan

Venera u neugodnom aspektu s Marsom u drugoj polovini septembra donosi napetost u vaš ljubavni život. Osećaj da partner nešto krije biće sve jači, a male svađe oko sitnica mogu eskalirati u ozbiljne konflikte.

Postoji velika verovatnoća da će se partnerova tajna otkriti baš oko 20. septembra, kada će se Jupiter suprotstaviti Veneri, donoseći istinu na površinu.

Moguće je da će vas prevariti s nekim iz svog kruga prijatelja ili s osobom koju ste oboje smatrali poverljivom.

Iako će vam ova izdaja teško pasti, iskoristite energiju Marsa da se suočite s istinom i donesete odluku koja će vas dugoročno osloboditi. Ova situacija može biti bolan, ali neophodan korak ka novom početku.

Vaga

Ovaj znak naći će se na udaru tokom druge polovine septembra. Iako ste poznati po tome što izbegavate sukobe i težite harmoniji, Pluton u kvadratu sa vašim vladarem, Venerom, donosi preokret.

Sumnje koje ste dugo potiskivali izbiće na površinu. Očekujte da će se partnerova nevera otkriti oko 23. septembra, uoči jesenje ravnodnevnice.

Izdaja će verovatno biti povezana s nekim iz poslovnog okruženja vašeg partnera, s kim ste već ranije primetili neobičnu bliskost. Umesto da se povučete u sebe, iskoristite ovu situaciju kao lekciju o samopoštovanju.

Vreme je da prekinete toksične odnose i otvorite se za nekoga ko će ceniti vašu lojalnost. Iako će vam srce biti slomljeno, ovo će biti prilika da se osnažite i krenete dalje.

Iako će izdaja boleti, zapamtite da je svaka prepreka prilika za rast. Umesto da se prepustite tuzi, iskoristite energiju zvezda da se oslobodite toksičnih veza i otvorite poglavlje u kom ćete ceniti sebe i pronaći pravu sreću.

(Informer.rs)

