Pogledajte sa kojim znakom ćete ili procvetati, a koji će vam slomiti srce: Astrološka kompatibilnost otkriva istinu

Astrološkinja Maresa Braun razložila je kako osnovna postavka Sunca u natalnoj karti utiče na vašu ljubavnu hemiju s drugim znakovima. Iako Sunčev znak predstavlja vašu suštinsku prirodu, za potpunu sliku treba pogledati i Mesec, Ascendent i ostale planete. Ipak, evo sažetka najboljih i najizazovnijih parova za svaki znak Zodijaka.

Ovan

Najbolje se slaže sa vatrenim Lavom i avanturističkim Strelcom, a ponekad i sa društvenim Blizancima ili inovativnom Vodolijom. Najteže klikne sa emotivnim Rakom, ravnotežnom Vagom i ozbiljnim Jarcem.

Bik

Najharmoničniji je sa zemljanim Devicom i ambicioznim Jarcem, dok ga dugo može ispunjavati i nežni Rak ili sanjive Ribe. Najveći otpor oseća prema ponosnom Lavu, intenzivnoj Škorpiji i ekscentričnoj Vodoliji.

Blizanci

Najbolje razume zabavna Vagu i društvenu Vodoliju, a dobru hemiju imaju i sa hrabrim Ovnom ili teatralnim Lavom. Najizazovniji su odnosi sa analitičnom Devicom i duboko emotivnim Ribama.

Rak

Emocionalnu sigurnost pronalazi u Škorpiji i Ribama, a može se lepo uklopiti i sa pažljivom Devicom ili odanim Bikom. Najveći izazov mu predstavljaju direktni Ovan i raspravljiva Vaga.

Lav

Strastvene veze grade sa Ovnom i Strelcom, dok im često prijaju i duhoviti Blizanci ili šarmantna Vaga. Teško se uklapaju sa tvrdoglavim Bikom, tajanstvenom Škorpijom i nepredvidivom Vodolijom.

Devica

Najbolje funkcioniše uz praktičnog Bika i zrelog Jarca, dok joj mogu biti podrška i brižni Rak ili usmerena Škorpija. Najveći izazov joj je sa Blizancima, Strelcom i Ribama.

Vaga

Najviše uživa u partnerstvu sa Blizancima i Vodolijom, a privlače je i samosvesni Lav i slobodoumni Strelac. Najgori spojevi kod nje nastaju sa Rakom, Jarcem i impulsivnim Ovnom.

Škorpija

Duboke veze gradi sa Rakom i Ribama, a dobro se dopunjuje i sa detaljnom Devicom ili ozbiljnim Jarcem. Najteže pronalazi ravnotežu s Lavom, Vodolijom i praktičnim Bikom.

Strelac

Slobodu i avanturu deli sa Ovnom i Lavom, dok ga intelektualno osvežavaju Vaga i Vodolija. Sukobi nastaju u vezama s Devicom, Ribama i nekim Blizancima.

Jarac

Najviše uspeha ima sa Bikom i Devicom, a može se oplemeniti i kroz duboke odnose sa Škorpijom ili Ribama. Sukobi ga vuku ka Ovnu, Vagi i preosetljivom Raku.

Vodolija

Najviše klikće s Blizancima i Vagom, a strast joj daju Ovnovi i Strelci. Najveća zabluda leži u vezama s Bikom, Škorpijom i ponosnim Lavom.

Ribe

Najemotivnije se povezuje sa Rakom i Škorpijom, a može pronaći stabilnost uz Bika ili Jarca. Teško pronalazi zajednički jezik s Blizancima, Strelcem i analitičnom Devicom.

Ovaj pregled Sunčevih znakova daje osnovni uvid, ali za preciznu procenu ljubavne kompatibilnosti preporučuje se analiza cele natalne karte.

