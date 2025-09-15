Pomračenje menja sve: Ljubavni horoskop od 15. do 23. septembra donosi i strast i iskušenje

Sedmica od 15. do 21. septembra 2025. donosi važan astrološki prelom: Saturn ulazi u retrogradnu fazu u Ribama, Merkur pravi izazovne aspekte i ulazi u Vagu, dok solarno pomračenje u Devici suprotstavlja Saturnu. Ovaj period je savršen da otpustite stare nesuglasice, porazgovarate o problemima i otvorite put novim ljubavnim počecima.

Sedmični astro-uticaji

Ponedeljak, 15. septembar, nagoveštava povoljne trenutke za druženje i romantične susrete zahvaljujući sekstilu Venere i Marsa. U sredu Merkur pravi opoziciju sa Saturnom, pa izbegavajte kritičke konverzacije i fokus na negativno. Četvrtak donosi konfuziju i moguća neslaganja, ali ulazak Merkura u Vagu vraća nas težnji za ravnotežom. Petak je idealan za duboke razgovore i razrešenje nedoumica. Na kraju sedmice, 21. septembra, solarno pomračenje u Devici donosi ispitivanja veza — za neke znakove to može biti kraj, za druge prilika za novi početak.

Ovan

Ponedeljak je vaš dan za zabavu i flert. Čuvajte se mračnih misli u sredu i trudite se da komunikacija ostane pozitivna. Kada Merkur uđe u Vagu, birajte reči pažljivo kako ne biste zbunili voljenu osobu.

Bik

Pomračenje pada u vaš peti astro-dom ljubavi — moguće su tenzije ili raskid. Ako je veza stabilna, preživeće test, ali budite svesni svojih emocija i izbegavajte nagle izlive besa, naročito u utorak.

Blizanci

Strastveni početak ponedeljka može brzo splasnuti pred pomračenje. U sredu se čuvajte nejasnih poruka, a tokom sedmice razmislite o granicama i stvarnoj dubini vaših odnosa.

Rak

Ponedeljak donosi slatke trenutke komunikacije. Sreda može uneti neslaganja, dok pomračenje donosi smanjen protok reči u vezi. Sačekajte kraj sedmice pre nego donesete važne zaključke.

Lav

Iskoristite ponedeljak kad su Venera i Mars u sekstilu — bićete u centru pažnje. Sreda može zaljuljati samopouzdanje, a pomračenje će vam postaviti pitanja o intimi i samopoštovanju. Ako nešto ne štima, promenite to odmah.

Devica

Sreda donosi zabunu u komunikaciji zbog Merkura i Neptuna. Pomračenje se događa u vašem polju partnerstva — može izneti ozbiljne teme ili potrebe za preispitivanjem veze. Stabilni parovi će izdržati, ali će razgovori biti ozbiljniji.

Vaga

Ponedeljak obećava lepe trenutke sa voljenom osobom. Ulazak Merkura u vaš znak olakšaće razgovore, ali čuvajte se četvrtka kad moguća negativnost zamagli teme. Pomračenje u nedelju testira vašu strpljivost.

Škorpija

Venera u Devici aktivira vaše društveno polje od četvrtka — očekujte susrete s prijateljima. Pomračenje u petom polju ljubavi može razotkriti neraščišćene dileme; ako ste u vezi, razgovor će istaći neprerašene probleme.

Strelac

Ponedeljak može obeležiti vezu na daljinu ili uzbuđenje novog poznanstva. Sreda stišava energiju, a pomračenje u nedelju baca senku na odnos koji vas više ne ispunjava. Budite spremni da pustite ono što je iscrpelo svoj smisao.

Jarac

Venera u Devici od petka donosi uzlet za vaš ljubavni život — možda planirate zajedničko putovanje. Pomračenje može zakomplikovati komunikaciju i izazvati nesuglasice o važnim pitanjima. Budite strpljivi.

Vodolija

Ponedeljak u znaku Venere i Marsa idealan je za izlazak ili kvalitetno vreme s partnerom. Venera u Devici produbljuje emocije, ali pomračenje može poljuljati vaše samopouzdanje. Ako osetite obeshrabrenje, setite se da je ova faza privremena.

Ribe

Solarno pomračenje stavlja vas pred ključne odluke o vezama — negativni odnosi mogu završiti, dok stabilni dobijaju novu energiju zahvaljujući Veneri i Jupiteru. Sačekajte da oluja prođe pre nego se opredelite za trajne promene.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com