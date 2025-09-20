Posle pomračenja 21. septembra, ovih 5 znakova Zodijaka konačno čeka ljubav iz snova

Delimično pomračenje Sunca 21. septembra 2025. donosi talas novih početaka u ljubavi za pet horoskopskih znakova. Bilo da ste slobodni i čekate pravu vezu ili želite da povratite iskru u postojećoj vezi, Univerzum vam šalje jasne signale.

Ribe

Kao jedan od najromantičnijih znakova, Ribe će najviše uživati u dubokoj ljubavi koja im stiže nakon pomrčine. Privlačićete osobe sudbinske veze — bilo kao platonski ili romantični partneri — i to je pravi “upgrade” u odnosu na stare obrasce koji su vas sputavali.

Vodolija

Iako često delujete kao da ste imuni na ljubav, posle 21. septembra otvara se vaš put ka dubokom osećaju pripadnosti. Biće vam jasnije kako da se oslobodite toksičnih veza ili da primite neočekivanu ljubav koja će vam doslovno oduzeti dah.

Škorpija

Najsnažnija preokreta dešavaju se u vašem društvenom krugu. Ako ste čekali nove prijatelje ili inspiraciju, pomrčina pokreće talas prilika. Od zajednica do ličnih veza, izlazite iz rutine i otvarate vrata podršci koja vas vodi ka ostvarenju snova.

Rak

Ljubav za Rakove stiže zahvaljujući vašoj radu na sebi. Postali ste magnet za ljude koji vas cene zbog unutrašnjih kvaliteta — glas, ideje i energija privlače potencijalne partnere više nego ikada pre. Osećaćete se voljeno zbog svog istinskog bića.

Blizanci

Možda vam trenutno deluje kao da ništa nije sigurno, ali uskoro ćete imati stabilnost u domu, a time i mir za razvijanje ljubavnih veza. Novi početak u porodičnoj atmosferi unosi sklad i služi kao čvrst temelj za srećnu sentimentalnu priču.

