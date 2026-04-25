Prava istinska ljubav stiže za 3 znaka 25. aprila 2026. Direktni Neptun ih oplemenjuje

Rak, Vaga i Ribe doživeće nešto što se retko događa. Prava istinska ljubav stiže im od 25. aprila zahvaljujući direktnom kretanju Neptuna.

Ovi astrološki znaci znaju šta žele i šta više odbijaju da tolerišu. Sada, prvi put zauvek, spremni smo da se zauzmemo za ono u šta verujemo. Sada radimo u stvarnosti, i to omogućava našim vezama da napreduju. Spremni smo za ljubav i stoga prava istinska ljubav pronalazi put do nas u subotu.

1. Rak – konačno znate šta želite

Pošto sada znate šta želite i trebate u romansi, otvoreniji ste da vidite šta možete privući. Shvatate da imate jaku volju i da univerzum sledi tu volju.

Tokom direktnog Neptuna, sve vam se čini kristalno jasnim. Više se ne plašite da kažete ne ili da povredite nečija osećanja ako se ne mogu složiti sa vašim programom. Držite se onoga u šta verujete, a to čini čuda.

U stanju ste da privučete nekoga ko zaista funkcioniše u vašem svetu. Oni nisu idealni, već prava osoba koja je ljubazna i strpljiva. Oni su vredni vaše pažnje, a ova veza ima potencijal da se razvije u duboku i dugotrajnu ljubav.

2. Vaga – vraćate se svojoj pravoj šarmantnoj prirodi

Svi govorimo o tome kako su ljudi ponekad jednostavno najgori. Lako je to učiniti kada nam spoljašnji svet stalno gura negativnost u lice. Pa ipak, zaboravljamo da smo i mi ljudi i da nismo uvek toliko loši. Dakle, tokom direktnog kretanja Neptuna, odlučili ste da ljudima date odustajanje.

Na današnji dan vraćate se svojoj blagoj, šarmantnoj prirodi. To je ono što privlači duboku ljubav prema vama. Više ne pretpostavljate najgore ili se fokusirate na negativnost.

Ljubav vas pronalazi tokom ovog tranzita jer joj se ne protivite. Možda ste razočarani kao i svi mi, ali birate da budete otvoreni i saosećajni, i to je ono što funkcioniše, u ljubavnom smislu.

3. Ribe – specifični ste kada je ljubav u pitanju

Imate svoj stil i maštu, i ne mogu svi da se s tim slože, Ribe. Vi ste veoma jedinstvena osoba i prilično ste specifični kada je u pitanju ljubav. Ali to je u redu! Znate šta želite i niste spremni da se zadovoljite manje.

Ovako ste u stanju da postavite granice u ljubavi i romansi, što je dobra stvar. To pomaže da se eliminišu ljudi sa kojima zaista ne želite ništa da imate. Neki ljudi vas nazivaju beznadežnim romantikom, i možda u tome ima istine. Ne želite da budete u vezi samo zbog same veze.

Sada, zahvaljujući ovom tranzitu Neptuna, imate kosmički svetionik na sebi. Pomaže vam da privučete pravu vrstu ljudi za vrstu romanse koju želite. Prava istinska ljubav je moguća kada je dozvolite.

