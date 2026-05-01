Prava ljubav postaje još bolja za 5 znakova do 4. do 10. maja, severni čvor donosi teške lekcije i karmu

Prava ljubav postaje još bolja za pet horoskopskih znakova tokom nedelje od 4. do 10. maja 2026. Imate višestruke mogućnosti za rast, ali neće biti lako na svakom koraku.

U utorak, 5. maja, Severni čvor u Ribama poravnava se sa Merkurom u Biku. Iako je ovo pozitivna energija koja vam treba da pomogne, Severni čvor često uključuje neke teške lične lekcije i karmu. Odvojite trenutak da zastanete i razmislite, posebno jer Pluton stacionira retrogradno u Vodoliji u sredu, 6. maja. Pluton je alhemičar zodijaka, ali ne možete ubrzati njegov proces.

Uverite se da se fokusirate na sopstvene rane i dajete prostor za rast svog partnera tokom cele nedelje, ali posebno u petak, prava ljubav postaje sve bolja 8. maja, kada Lilit u Strelcu opozicija Veneri u Blizancima. Uvek je moguće nastaviti da rastete sa osobom koju volite, ali morate biti u stanju da prođete kroz neka teška vremena da bi se to dogodilo. Imate to!

1. Lav – poslušajte i „istinu“ svog partnera

Bez obzira koliko dugo ste sa svojim trenutnim partnerom ili koliko dobro vaš odnos izgleda spoljnom svetu, ne možete stalno ignorisati tu nepovezanost. U sredu, 6. maja, Pluton postaje retrogradan u Vodoliji, započinjući fazu ogromnog rasta i transformacije. Međutim, ovo se može dogoditi samo ako ste iskreni. Iskoristite ovo vreme da razmislite o sopstvenoj istini i ostavite prostor za istinu svog partnera. Možete rasti zajedno, ali oboje ćete morati biti radikalno iskreni da bi se to dogodilo.

Ako ste sami, pazite koga privlačite u svoj život, Lave. Retrogradni Pluton u Vodoliji je moćno vreme za samorazvoj, ali takođe može stvoriti želju za intenzitetom u vašem romantičnom životu. Ovo može dovesti do toga da vas privuče karmički partner, samo da biste završili sa još većim slomljenim srcem. Najbolje je da se fokusirate na sebe i svoje isceljenje pre nego što uskočite u vezu. Zapamtite da, iako je uzbuđenje zabavno, ono ne mora nužno da se prevede u zdravu vezu.

2. Vaga – probajte da oprostite

Razmislite o tome šta želite da oslobodite. Poslednja četvrt Meseca u Vodoliji izlazi u subotu, 9. maja. Ova lunarna faza je prilika da razmislite o tome šta treba da se oslobodite da biste nastavili da rastete. To ne znači da se oslobodite svog trenutnog partnera, već ogorčenosti, bola, slomljenog srca ili osuđivanja koje je stvorilo teškoće u vašoj vezi. Takođe bi trebalo da obratite pažnju na teme oproštaja, jer je to posebno važno ako želite da rastete zajedno.

Ako ste sami, poslednja četvrt Meseca u Vodoliji vam pomaže da se izlečite od prošlih romantičnih veza. Ova faza se odnosi na zatvaranje i prihvatanje. Možete da vidite svoje romantične obrasce u novom svetlu, jer Pluton stacionira retrogradno u Vodoliji 6. maja. Odvojite vreme koje vam je potrebno da istinito vidite sebe i svoju prošlost. To vam daje uvid u to kako da krenete napred na zdraviji način.

3. Devica – ljubav nije tako jednostavna

Ljubav nije samo jednokratni izbor nekoga. Radi se o tome da ga birate svaki dan dok gradite zajednički život. Budite svesni šta znači izabrati svog partnera i da on učini isto. U utorak, 5. maja, kada se Severni čvor u Ribama poravna sa Merkurom u Biku, postoji mogućnost novog rasta i avanture u vašoj postojećoj vezi. Međutim, morate prestati da čekate da se nešto desi i umesto toga izabrati šta želite.

Ako ste slobodni, nove prilike za ljubav stižu kada se Severni čvor poravna sa Merkurom. Ova energija se posebno snažno ispoljava ako putujete ili ste nedavno upoznali nekoga u inostranstvu. Iako se sve ovo odnosi na nove romantične početke, to takođe podrazumeva značajan rast, posebno kod veze na daljinu, ali prava ljubav postaje još bolja.

Uverite se da ne isključujete nikakve mogućnosti ili da ne odbijate da promenite svoj život zbog ljubavi. Morate biti fleksibilni kako biste mogli da izrastete u vrstu ljubavi o kojoj ste oduvek sanjali. Prava ljubav postaje još bolja posle toga.

4. Škorpija – koristite prilike koje se pojavljuju

Iskoristite priliku kada se pojavi. U nedelju, 10. maja, Sunce u Biku se poravnava sa Jupiterom u Raku, donoseći novu priliku za rast u vašoj romantičnoj vezi. Ovo zahteva da date prioritet svojim snovima i vašoj vezi. Iako je razumljivo da druge stvari, poput porodice ili posla, prete da utiču na vašu odluku, morate zaštititi svoju vezu. Započinjete novi put u životu sa osobom koju najviše volite, tako da je važno ono što zajedno odlučite.

Morate sebi dozvoliti da preduzmete akciju ka onome o čemu sanjate. Kako se Sunce u Biku poravnava sa Jupiterom, imate priliku za novu ljubav i novi početak. Jupiter vam i dalje daruje sreću u životu do 30. juna, pa je vreme da je iskoristite. Ohrabreni ste da prevaziđete svoju zonu udobnosti i da prihvatite nova iskustva kako bi prava ljubav koju želite konačno mogla da vas pronađe.

5. Strelac – oslobodite se prošlosti

Oslobodite se onoga što ste bili. Vi ste jedini koji drži svoju prošlost nad glavom. Takođe ste jedini koji se plaši da ne uništi vašu vezu. Morate da izazovete sebe i da nastavite da rastete kako ne biste izgubili ljubav koju imate.

Budite spremni da isprobate nešto novo jer se Lilit u Strelcu opozicija Veneri u Blizancima u petak, 8. maja. Opozicija stvara trenje, ali ovo vam zapravo pomaže da se oslobodite te prošle verzije sebe kako biste mogli u potpunosti da prihvatite ljubav koju imate u svom životu.

Uzbuđenje je na pomolu ako ste slobodni. Lilit u vašem horoskopskom znaku donosi novi nivo autentičnosti i avanture u način na koji pristupate romansi. Venera u Blizancima, s druge strane, mami vas obećanjima romantike i slobode.

Privlači vas neko potpuno neočekivan ili se ljubavi približavate sa novim stavom. To je upravo ono što vam je potrebno da izađete iz te kolotečine i da ponovo počnete da živite život.

