Preljuba im je u krvi: Muškarci rođeni u ovim znacima Zodijaka prevariće vas dok trepnete

Da li je vaš partner na listi?

Dok su muškarci rođeni u znaku Raka verni kao psi, dotle su pripadnici nekih drugih horoskopskih znakova skloni da varaju svoje partnerke čak i kad su zaljubljeni do ušiju. Njima je, jednostavno, prevara u krvi.

Jedan vara iz zabave, a drugi to čini preventivno – za slučaj da ga partnerka nekada prevari, tiho se smeška u sebi što ju je “pretekao na vreme”.

Ako započinjete vezu s ova dva znaka, nemojte se začuditi ako budete prevareni.

Škorpija

Skloni su da stvaraju komplikovane i teške emotivne priče, mahom sa pustolovnim i svojeglavim ženama, jer ih to erotski uzbuđuje. U strahu da će im partnerka kad-tad “zabosti nož u leđa”, spremni su da je prevare već na početku veze, ali se trude da to kriju “kao zmija noge”.

Ako ste u vezi sa muškarcem rođenim u znaku Škorpije i odlučite da ga prevarite, nemojte se iznenaditi ako vam kaže da vas je odavno “pretekao” u toj “disciplini”.

Strelac

Muškarci rođeni u ovom znaku obožavaju da imaju na raspolaganju više opcija, kako u poslu i prijateljstvu, tako i u ljubavi. U njihovom telefonu nalaze se kontakti potencijalnih devojaka koje zavode rekreacije radi, ali i onih bivših, sa kojima vole da povremeno obnove stare strasti.

Strelčevi su u neprekidnoj potrazi za savršenom vezom koju, paradoksalno, ne mogu da ostvare, jer su sami skloni da prave paralelne ljubavne priče. Zato oni ili do kraja života ostaju večite neženje ili se razvode i venčavaju bar dva-tri puta.

Ako ste strelac, dolazi vreme koje vam donosi uspeh i ubiranje zlatnih plodova na raznim poljima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com