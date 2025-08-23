Prema tvrdnjama astrologa 1 znak se posebno slabo snalazi u seksu, evo kako da mu pomognete!

Astrolozi tvrde kako zvezde utiču na sve, pa tako i na kvalitet ljubavnog života. Prema njihovim tvrdnjama, jedan znak se posebno slabo snalazi u krevetu.

Reč je o Lavovima.

Imaju oni potencijala da postanu jako dobri, ali za to im je potreban i vrlo strpljiv partner koji ih neće osuđivati. Nemojte im zameriti ako ponekad nije za isprobavanje novih stvari, ako voli one ustaljenje ili zaspi odmah nakon seksa. Nije stvar u partneru, nego u njima.

Međutim, jednom kad se opuste i steknu potrebnu sigurnost, Lavovi mogu postati vrlo dobri ljubavnici koje nećete lako zaboraviti.

Žena

Ljubavni život: Neverovatno strastvena i iskrena žena Lav, već od prve mladosti počinje da traga za kompletnom ljubavi, a kad je sretne posvećuje se svom svojom vatrenom i velikodušnom dušom. Puna snova i ideala, ova žena poseduje urođenu intuiciju, koja joj omogućava da uvek pogodi želje muškarca koga voli.

Praktična, ali ne kruta, ona ume da se prilagodi skromnom ljubavnom životu. Ipak, u većini slučajeva, sklona je prijatnom i udobnom životu, ukoliko to može da postigne poštenjem i sentimentalnim spokojstvom.

Erotski život: Po prirodi vatrena, žena Lav živi za seks što nikako ne podrazumeva česte avanture. Ona je obično verna jednom muškarcu pa ako on uspe da je zadovolji, izleta neće biti. Kad se već nađe u postelji s voljenim muškarcem, ne voli da se uzdržava.

Muškarac

Ljubavni život: Nepopravivi sanjar, zaljubljen u život i ljubav, muškarac Lav nikad neće ustuknuti pred teškoćama i boriće se do poslednjeg daha da bi ostvario svoje ciljeve, što postiže pre svega istrajnošću i upornošću.

Pored ljubavi i razumevanja, ženi koju voli on ume da pruži zaštitu i moralnu podršku, bez obzira na težinu trenutka. U braku je obično veran i gotovo uvek izgrađuje srećnu porodicu.

Erotski život: Muškarac rođen u ovom znaku neobično uživa u seksualnim aktivnostima. Na žalost, njegova partnerka gotovo nikad ne može da drži korak s tim ritmom.

Pored toga, sklon je perverzijama koje on sam naziva „maštovitošću”. Harmoničan seksualni život najlakše postiže sa ženom koja je i sama maštovita.

