Pripadnici ovih znakova u ljubavi daju sve ili ništa, nikad polovično. Jeste li i vi tako ranjivi?

Iako neki lako pronalaze ljubav i grade stabilne veze, drugi se čini da se stalno susreću sa preprekama.

Bilo da se radi o lošem izboru partnera, sopstvenim strahovima ili unutrašnjoj nesigurnosti, postoje horoskopski znaci za koje ljubavni život često izgleda kao niz razočarenja.

Za njih ljubav nije igra, već predanost. Oni ne znaju da vole polovično – kada uđu u odnos, daju celog sebe. To ih čini posebnim, ali i ranjivima.

Škorpija

Škorpije u ljubavi žive intenzivno. Oni traže potpunu predanost i zauzvrat daju sve. Njihova strast je beskrajna, ali i zahtevna.

Rak

Rakovi vole duboko i bez zadrške. Kada se vežu, partner postaje središte njihovog sveta. Njihova ljubav donosi sigurnost i toplinu, ali traži i uzvraćenu odanost.

Lav

Lavovi u ljubavi žele biti i najbolji partneri. Njihovo srce gori za osobu koju vole i spremni su se boriti da ljubav traje. Kod njih nema pola mere – ili sve, ili ništa.

(Index.hr)

