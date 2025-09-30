Pripadnici ovog znaka horoskopa svoje „izlete“ ne vide kao prevaru, već kao trening za novu strast

Ovaj horoskopski znak u vezama traži pustolovinu, raznolikost i stalnu stimulaciju. Zahvaljujući vedroj naravi, optimizmu, smislu za humor i srdačnosti lako osvajaju simpatije i uživaju u igri zavođenja — bilo da zavode ili da su zavodljivi sagovornici za duhovite i filozofske razgovore.

U pitanju su ljudi rođeni u znaku – Strelca.

Sloboda kao uslov ljubavi

Od partnera žele saputnika u avanturi života, a ne „dadilju“ ili „šefa“. Ako osete posesivnost ili da ih neko tretira kao vlasništvo, povući će se bez razmišljanja. Kada su istinski zaljubljeni, topli su, romantični i verni, ali njihove emocije umeju da osciliraju — lako prelaze iz zaljubljenosti u prijateljsku naklonost ili ravnodušnost, pa ponekad opet nazad u ljubav.

Zašto „izlet“ nije prevara

Zbog promenljivih emocija, Strelci svoje kratke izlaske iz okvira veze ne doživljavaju kao izdaju, već kao održavanje forme — pripremu za sledeći put kada će biti iskreno zaljubljeni, u istog ili novog partnera. Za njih je ljubav energija koja se obnavlja kroz iskustvo i igru.

Strast, mašta i rušenje rutine

U intimnosti su spontani, maštoviti i skloni eksperimentisanju. Vole neuobičajena mesta i situacije, ne podnose rutinu i „već viđene“ scenarije, a rado se igraju pomagalima i ruše tabue kako bi seks bio uzbudljiv i nezaboravan.

Ko se najbolje slaže sa Strelcom

Najbolje funkcionišu s vatrenim znakovima Lavom i Ovnom, ali i s Vodolijama, Vagama i Blizancima. Veze sa Blizancima znaju da budu pune uspona, padova i neočekivanih obrta — izazov koji Strelci zapravo obožavaju

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com