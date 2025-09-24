Retrogradni Merkur od 25. septembra donosi neočekivane susrete – evo kome se vraća bivši

Retrogradni merkur vraća bivše – ali ne svima. pogledajte ko dobija poruku koja menja sve

Retrogradni Merkur ponovo pravi pometnju – ali ovog puta u srcima. Od 25. septembra ulazimo u period kada se prošlost vraća na velika vrata. I to ne samo u mislima, već i u inbox. Ako ste mislili da ste završili s bivšim – razmislite ponovo.

Ko može da očekuje poruku od bivšeg?

Najviše će osetiti vaga, ovan, rak i jarac. Kod njih se otvaraju stari emotivni čvorovi, ali i šanse za zatvaranje krugova. Ako ste u nekom od ovih znakova, pripremite se na poruku koja može da vas izbaci iz ravnoteže – ili da vam konačno donese mir.

Šta donosi retrogradni Merkur?

Ovaj astro period poznat je po greškama u komunikaciji, kašnjenju, nesporazumima, ali i po tome što vraća ljude iz prošlosti. Bivši partneri se javljaju, stari prijatelji iskrsavaju, a vi se pitate: „Zašto baš sad?“ Zato što univerzum testira da li ste zaista završili sa tim poglavljem.

Da li treba da odgovorite?

Ne brzajte. Ako vam srce zadrhti kad vidite poruku – to je normalno. Ali pre nego što odgovorite, zapitajte se: da li se nešto promenilo? Da li ste vi isti? Da li je on/ona isti? Retrogradni Merkur je tu da vas podseti, ne da vas vrati unazad.

Praktični saveti za ovaj period:

– Ne donosite krupne odluke dok Merkur ne krene direktno (nakon 18. oktobra).

– Ako se bivši javi – pročitajte poruku, ali ne odgovarajte odmah.

– Pišite dnevnik, razjasnite sebi šta osećate.

– Ne vraćajte se iz nostalgije – već iz jasnoće.

Retrogradni Merkur nije kazna, već šansa da vidite koliko ste porasli. Ako se bivši vraća, to ne znači da treba da ga pustite nazad – možda je tu samo da vam pokaže koliko ste daleko stigli.

