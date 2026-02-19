Romantika je tu, prava duboka ljubav samo što nije stigla za ova 3 znaka, 20. februar je ključan

Redak planetarni tranzit donosi romantiku 20. februara. Prava duboka ljubav stiže za Jarca, Vagu i Raka. Ostvariće sve snove.

Prava duboka ljubav stiže za 3 horoskopska znaka 20. februara 2026. Saturn je u konjunkciji sa Neptunom u četvrtak, a romantika je u vazduhu.

Ovo je veoma redak tranzit koji se poslednji put dogodio 1989. godine. Prošlo je još više vremena otkako su se ove planete poravnale u Ovnu, kao što je to slučaj 20. februara. Saturn u konjunkciji sa Neptunom je sve o posvećenosti i odanosti. Dolazi do izvesnog povezivanja duša, a za tri horoskopska znaka to je ostvarenje sna.

U četvrtak, ljubav se zaista pojavljuje ovim astrološkim znakovima. Prošli smo fazu iluzije. Ono što sada vidimo je stvarno i zasnovano na istini. Ovaj tranzit označava početak naše nove romantične ere.

1. Rak – nemojte da se odupirete, promena donosi ljubav

20. februara, Saturn u Ovnu formira konjunkciju sa Neptunom u istom vatrenom znaku. Ovaj tranzit vam pokazuje da je vreme čekanja prošlo. Više ne morate da sedite skrštenih ruku, nadajući se da će se nešto dogoditi kada je u pitanju ljubav i osoba sa kojom ste u vezi.

Možda ćete primetiti promenu u planovima ovog dana koja pomera vašu vezu ka posvećenijem nivou. Prepustite se toku. Ne odupirite se ovoj promeni, jer vam donosi dublju ljubav. Vaša sledeća avantura čeka, a ona je u carstvu romantike. Ovaj dan donosi poverenje koje možete imati samo prema nekome koga volite svim srcem.

2. Vaga – sve ide po dogovoru

Ovo je dan svetih dogovora. Za vas, to donosi osećaj olakšanja jer cenite jasnoću kada su u pitanju vaše obaveze. Iako uživate u malo spontanosti i misterije, takođe cenite znanje gde se nalazite. Saturn, planeta odgovornosti i discipline, pomaže vam u tome.

20. februara, Saturn formira konjunkciju sa Neptunom, i dobijate preko potrebno uveravanje u pravcu u kojem ide vaš romantični život. Ovo je dan za davanje zaveta i jasno izražavanje vaših namera. Sa ljubavlju kao tako snažnim uticajem, prepoznajete da kada vaš partner kaže: „Volim te“, oni to zaista misle. Vaša duboka ljubav je ovde, Vage. Prigrlite je.

3. Jarac – dopustite sebi da otkrijete ljubav

Kada Saturn formira konjunkciju sa Neptunom 20. februara, dozvoljavate sebi da omekšate i jednostavno pustite da se prava duboka ljubav otkrije pred vama. Često podižete zidove da biste se zaštitili i niste sami. Mnogi ljudi rade isto. Međutim, u četvrtak shvatate da ste proveli dovoljno vremena preispitujući da li je ljubav bezbedna ili ne. Sada u svom srcu prepoznajete da jeste.

Zbog toga, dozvoljavate sebi da je u potpunosti doživite. Ovako počinje nova era. Svesno birate da volite bez straha i da pustite da se vaša odanost vidi. Time vi i vaš partner stvarate nešto trajno i smisleno zajedno. Vaša duboka ljubav stiže kada spustite gard, Jarče. Iako može biti strašno, svakako se isplati.

