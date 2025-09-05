S ovim znacima cveta ljubav, a sa ovima nastaje haos: Pogledajte najbolje i najgore podudarnosti za svaki horoskopski znak

Astrologija tvrdi da određena zodijačka uparivanja donose prirodnu hemiju, dok kod drugih znaka zodijaka napetost i konflikti lako izbijaju na površinu.

U nastavku saznajte s kojim znacima imate šanse za bajkovitu vezu, a sa kojima bolje budete oprezni.

Ovan (21. mart – 19. april)

Najbolja uparivanja: Lav i Strelac donose vatrenu strast i zajednički žar za avanturom, dok Blizanci i Vodolija dodaju dozu društvenosti i intelektualne razmene.

Najmanje kompatibilni: Rak i Vaga, koji čine kvadratne aspekte, mogu uneti emotivne i komunikacijske tenzije, dok Jarac, suprotni znak Ovna, donosi previše ozbiljnosti za ovo takmičarski nastrojeno jagnje.

Bik (20. april – 20. maj)

Najbolja uparivanja: Devica i Jarac dele praktičnost i fokus na stabilnost, a Rak i Ribe donose senzualnu toplinu i razumevanje porodice.

Najmanje kompatibilni: Lav, protivnik u kvadratu, može preterano dominirati, dok Vodolija i Škorpija unose prevelike razlike u pogledu slobode i emotivne dubine.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Najbolja uparivanja: Vaga i Vodolija hrane intelektualnu znatiželju, dok Ovan i Lav donose uzbuđenje i zabavu.

Najmanje kompatibilni: Strelac može biti suviše izazovan kada su u pitanju obaveze, a Devica i Ribe, s kvadratnim aspektima, suviše su fokusirane na detalje ili emocije da bi zadovoljile brzopletog Blizanca.

Rak (21. jun – 22. jul)

Najbolja uparivanja: Škorpija i Ribe razumeju emotivnu dubinu Raka, dok Bik i Devica stvaraju sigurno i negujuće okruženje.

Najmanje kompatibilni: Jarac, suprotni znak, previše je hladan i udaljen, dok Ovan i Vaga mogu uneti previše konflikta i neprilagođenosti emotivnim potrebama.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Najbolja uparivanja: Ovan i Strelac dele strast i kreativnost, dok Blizanci i Vaga unose društvenu dinamiku i lepotu.

Najmanje kompatibilni: Vodolija, kao suprotan znak, sukobljava se u pogledu autocentra i zajedničkih ciljeva, a Bik i Škorpija kvadratima unose razlike u tempu i emotivnoj ekspresiji.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Najbolja uparivanja: Bik i Jarac doprinose stabilnosti i zajedničkim planovima, dok Rak i Škorpija unose emotivnu toplinu i podršku.

Najmanje kompatibilni: Ribe, suprotni znak, žive u svetu snova, a Blizanci i Strelac mogu uneti haotičnost i nedostatak fokusa.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Najbolja uparivanja: Blizanci i Vodolija čine harmoničnu vazdušnu trojku, dok Lav i Strelac donose šarm i društvene prilike.

Najmanje kompatibilni: Ovan, suprotan znak, često se sukobljava zbog različitih potreba za mirom i debatom, a Rak i Jarac mogu uneti nerazumevanje prioriteta.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Najbolja uparivanja: Rak i Ribe produbljuju emotivnu povezanost, a Bik i Jarac doprinose otpornosti i dugoročnim planovima.

Najmanje kompatibilni: Bik, suprotni znak, može delovati suviše inertno, dok Lav i Vodolija, u kvadratu, unose sudare ega i različite poglede na slobodu.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Najbolja uparivanja: Ovan i Lav dele avanturistički duh, a Vaga i Vodolija unose društvenu podršku i veselu dinamiku.

Najmanje kompatibilni: Blizanci, suprotni znak, mogu doneti nestalnost, dok Devica i Ribe, zbog kvadrata, unose previše kritičnosti ili sanjarenja.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Najbolja uparivanja: Bik i Devica grade čvrste temelje, a Ribe i Škorpija doprinose emotivnoj dubini i intuitivnoj podršci.

Najmanje kompatibilni: Rak, suprotni znak, često previše osećajno reaguje, dok Ovan i Vaga, kvadratima, mogu izazivati napetost između akcije i harmonije.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Najbolja uparivanja: Blizanci i Vaga stvaraju intelektualno uzbudljive veze, dok Ovan i Strelac unose inspiraciju i slobodu.

Najmanje kompatibilni: Lav, suprotni znak, može težiti suprotstavljenim ciljevima, a Bik i Škorpija, u kvadratu, donose otpor prema promenama i emotivnoj intenzivnosti.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Najbolja uparivanja: Rak i Škorpija razumeju njihovu intuitivnu prirodu, a Bik i Jarac nude stabilnost i podršku.

Najmanje kompatibilni: Devica, suprotni znak, može biti previše analitična, dok Blizanci i Strelac, kvadratima, unose haos i preveliku brzinu za osećajne Ribe.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com