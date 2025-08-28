Sa njima je svaka ljubav kratkog veka: Ovi znakovi horoskopa uvek na kraju unište svaku vezu!

Nažalost, sa njima je svaka ljubav kratkog veka.

Horoskopski znakovi kojima ljubav često izmiče.

Postoje ljudi kojima je teško da održe stabilnu vezu, a jedan od razloga za to može biti i horoskopski znak pod kojim su rođeni.

Ako vam veze traju samo nekoliko meseci i ne možete da shvatite zašto, možda odgovor leži u astrologiji. Iako uspeh odnosa zavisi od obostranog truda i želje, ponekad i zvezde mogu imati uticaj na tok ljubavnog života.

U nastavku saznajte koji znakovi najčešće imaju izazove u ljubavi.

Rak

Rakovi često nailaze na poteškoće u ljubavnim odnosima. Iako ulažu mnogo emocija i truda, njihove veze neretko završavaju neuspešno. Problem nije u tome što ne žele stabilnu vezu, već u činjenici da često osećaju da ono što rade nije dovoljno da bi veza opstala.

Devica

Device su među horoskopskim znacima kojima ljubav često ne ide od ruke. Njihova potreba za savršenstvom može biti kamen spoticanja – čak i najmanja greška kod partnera može ih navesti da izgube interesovanje. Takođe, sklone su da pomešaju privlačnost sa pravim osećanjima, što ih često dovodi do razočaranja.

Bik

Bikovi ulažu mnogo u svoje veze, ali uprkos tome, često se osećaju nedovoljno cenjeno. Bez obzira na sav trud, partneri ih ponekad ne vide kao idealnog saputnika, što može dovesti do raskida.

Škorpija

Škorpije su takođe među znacima koji se suočavaju sa izazovima u ljubavi. Njihova sklonost donošenju impulsivnih odluka može ih dovesti u veze koje kasnije shvate da nisu prave za njih. Kada počnu da primećuju mane ili nesavršenosti, lako mogu pomisliti da zaslužuju bolje, što ih često vodi ka raskidima.

