Samo jedan znak horoskopa nikada ne vara – daje vam srce i dušu zauvek!

Otkrijte ko vam jedini nudi iskrenost i vernost za ceo život, bez ikakve sumnje

Ako je za vas preljuba najveći strah, a emotivna sigurnost apsolutni imperativ u životu, astrolozi su pronašli konačno rešenje. U celom Zodijaku, samo se jedan znak izdvaja kao najverniji partner za ceo život, dok mu je nevera ne samo nemoralna, već i suštinski nezamisliva. To je emotivni spas za sve koji traže pravi mir.

Reč je o Rakovima!

Ovaj vodeni znak obično teži stabilnoj i duboko emotivnoj vezi, punoj ljubavi i razumevanja. Kada se Rakovi zaljube, oni se zaljube do kraja i uvek razmišljaju dugoročno. Njihov primarni, neizbežni cilj je da sa voljenom osobom izgrade dom, utočište i porodicu – a u toj svetoj misiji, nema apsolutno nikakvog mesta za sumnju ili prevaru.

Zašto Rak daje srce i dušu zauvek?

Vernost Raka proizlazi iz njegove suštinske potrebe za sigurnošću, a ne samo iz moralnih načela. To ga čini neprikosnovenim šampionom odanosti:

Emotivna investicija (sigurnost): Rak kada voli, ulaže celo svoje biće, srce i dušu zauvek. Za voljenu osobu su spremni da žrtvuju i učine apsolutno sve. Za njih, partner nije samo izbor, već produžetak doma. Izdaja partnera za njih je ravna izdaji samog sebe i rušenju temelja porodice.

Neustrašiva odbrana (zaštita): Rakovi svoje partnere stavljaju na prvo mesto i služe kao neustrašivi zaštitnici. Oni ne tolerišu da išta stane na put njihovoj ljubavi i spremni su da reše svaki problem čim se pojavi, neustrašivo stajući u odbranu voljene osobe – po svaku cenu.

Dugoročno planiranje (stabilnost): Oni ne komplikuju stvari flertom ili tajnama. Njihovo razmišljanje je isključivo dugoročno i sve se podređuje cilju – stabilnoj budućnosti. U njihovom svetu, preljuba ne samo da nije opcija, već je logistička prepreka sreći.

Rak nasuprot ostalim vernim znakovima

Istina je da i drugi znakovi pokazuju vernost, ali ona potiče iz drugih pobuda, što Raka čini posebnim:

Bik: Veran je jer voli stabilnost i ne podnosi promene.

Jarac: Veran je zbog tradicionalnih normi i pouzdanosti.

Devica: Veran je iz moralnog kodeksa i jer ne podnosi haos koji prevara donosi.

Vaga: Veran je jer teži ravnoteži i harmoniji u odnosu.

Međutim, Rakova vernost je vođena emocijama i urođenom potrebom da zaštiti svoje gnezdo, što je najjači garant. Rakovi se stoga ističu kao najveći pobornici i garantori apsolutne vernosti.

Nema više sumnje: Vaša sigurna luka je pronađena!

Ako ste umorni od nestabilnosti i tražite partnera s kojim ćete konačno ostvariti emotivni mir, astrolozi savetuju: dajte šansu Raku.

Pronaći partnera Raka znači pronaći emotivni mir koji ste oduvek tražili. Ne gubite vreme na one koji će vas izdati, već potražite znak koji vam daje srce i dušu zauvek i garanciju da će vaše gnezdo uvek biti zaštićeno.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com