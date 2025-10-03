Sanjaju o velikoj ljubavi, ali uvek završe u toksičnim vezama: Evo koji znaci horoskopa znaju samo za bol

Neki ljudi ponavljaju obrasce u odnosima i uprkos iskustvu i intuiciji često se vraćaju u veze pune drame i emocionalnih uspona i padova, a astrolozi izdvajaju znakove koji su skloniji ostajanju u takvim odnosima zbog svoje prirode i očekivanja od ljubavi.

Ribe

Ribe vole svim srcem i veruju da mogu promeniti ili „spasiti“ partnera; njihova velika empatija i spremnost da daju sve često ih vode u toksične veze jer ne žele da odustanu od osobe koja im nanosi bol.

Vaga

Vage toliko teže harmoniji da će radije ostati u lošem odnosu nego rizikovati raskid i sukob; njihova potreba da ugode drugima često ih drži vezanima za partnere koji ih iscrpljuju umesto da im donesu mir.

Rak

Rakovi sanjaju o velikoj i trajnoj ljubavi pa kad vole daju sebe u potpunosti; ta odanost lako postane zamka koja ih gura dublje u toksične odnose iz kojih teško izlaze.

