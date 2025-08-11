Sebični, lenji i nesigurni: Ova 3 horoskopska znaka su ubedljivo najgori ljubavnici zodijaka

Ova tri znaka su poznata po sebičnosti i nesigurnosti u ljubavi.

Mnogima je poznato koji su predstavnici horoskopa stručnjaci za seks, a sad je vreme da saznate ko i zašto „nema dobar odnos“ sa ovim sportom. Nikad se ne zna sa čime ćete se možete suočiti…

Rak (22. jun – 22. jul)

Emotivni pripadnici zodijaka, osim što su neverni, uglavnom zbog svoje ogromne nesigurnosti, u krevetu su izuzetno dosadni do granice zločina. Nemamo mnogo toga da kažemo, i to je jedan od razloga zašto su na vrhu liste.

Vodolija (20. januar – 19. februar)

Možda znaju kako se da se kreću i šta da rade kako bi zadovoljili partnera, ali njihova sebičnost je toliko velika da ih ne napušta, kao i u drugim oblastima njihovog života. Ako mogu da legnu u krevet s partnerom, brinu samo o sebi. Nema razgovora o potrebama drugih. Ubedljivo najveća frustracija zodijaka.

Ribe (20. februar – 20. mart)

Pojedini ih čak smatraju pornografskim, ali od teorije do prakse stvari su nešto drugačije. Ključna reč je mekoća. Oni su lenji i preteruju sa udobnošću i opuštanjem, što se ogleda i u njihovim seksualnim praksama.

