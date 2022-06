Seksi horoskop: Šta najviše napaljuje, a šta definitivno odbija svaki znak

Astrologija vam može pomoći da probudite intuitivno razumevanje sebe i drugih. Može vam pomoći da shvatite kako i zašto se svađate, zbog čega se ljutite. Ali vam može poboljšati i odnose u spavaćoj sobi.

Svaki znak ima jedinstven seksualni identitet i važno je znati kome je šta potrebno. Što više znate o seksualnom identitetu svog partnera, to će vaš seks biti bolji.

Ovan

Ovnovi su poznati po svom impulsivnom, brzom načinu životu. Podstaknuti su strašću pa ih često iznenadi libido. Seks usred dana? Prljavi razgovori na kancelarijskoj zabavi? Seks u liftu? Da, da i da.

Iako možda zvuči čudno, ali ništa ne raspiruje strast kod ovog vatrenog znaka kao neočekivani seks u toaletu ili na zadnjem sedištu automobila. Dakle, ako razmišljate o nečemu sporom i ugodnom, Ovnovi nikako nisu za to. A s obzirom na njihovu vatrenu prirodu, ne ustručavajte se da dodate seks igračke.

Bik

S obzirom na to da ga vodi Venera, planeta ljubavi i lepote, Bik je jedan od najromantičnijih znakova zodijaka. Voli da istražuje svoja čula, pa je njihov seksualni apetit usko povezan sa zvukom, vidom, ukusom, mirisom i dodirom. Za razliku od Ovnova, Bikovi vole da se stvari odvijaju polako pa provedite puno vremena u predigri.

Za bolji provod u spavaćoj sobi dodajte čokoladu, vino, sveće i ulja. Kao zemljani znak, Bik je posebno usklađen sa svojim čulima, pa uključite luksuzne posteljine, pripremite seksi plejlistu i pokušajte da ga dodirujete na različitim mestima i na različite načine. Isto tako, Bik voli i da eksperimentiše sa seksom na otvorenom.

Ali zapamtite da ovaj horoskopski znak ne voli aljkavost pa mu neuredna spavaća soba može uništiti libido.

Blizanci

Život Blizanaca se temelji na dualnosti. Dok neki Blizanci mogu da prihvate ovu osobinu prilično bukvalno (obožavaju trojke), drugi imaju dovoljno harizme da im monogamija pruža užitak kao i orgije. Ukratko: ništa ne pali Blizance više od puno seksualnog eksperimentisanja. Spremni su da probaju skoro sve!

Zapravo, jedino što Blizance odbija je monotonija, stoga se nemojte plašiti da se prepustite nastranostima. Njima takođe upravlja Merkur, planeta komunikacije, pa su prljavi razgovori i poruke definitivno za njih. Isto tako vole da igraju uloge.

Blizanci vole da ih slušate pa svog partnera možete dodirivati dok razgovarate ili možete uspostaviti kontakt očima. Uključite ih u svoje fantazije, obožavaće to.

Rak

Intimnost je važna za ove slatke, osetljive vodene znakove. Rakovi se moraju osećati sigurno pre nego što izađu iz svojih oklopa, a najbrži način da se kod njih podstakne odanost je fizička blizina. Rakovima vlada Mesec, vladar emocija, stoga se ne plašite da budete romantični.

Ovaj znak voli maženje i senzualna milovanja. Nemojte se stideti da ugodite ljubavniku Raku jer je intimnost važna za njega. Zato odvojite vreme za to. Lezite i gledajte jedno drugo u oči. Svakako odvojite dosta vremena za obostrano zadovoljstvo. Takođe, obožavaju oralni seks. Za njih je seks povezivanje pa treba da budete u potpunosti prisutni, s puno kontakta očima. Rakovi nikako ne vole da seks bude samo fizička povezanost.

Lav

Ovo je horoskopski znak koji voli dramu, stoga kad je u pitanju seks bez problema će pretvoriti spavaću sobu u pozornicu. Najveće uzbuđenje im pruža osećaj da su poželjni. Ako vam Lav pošalje svoju golu sliku, recite im u detalje koliko vam je privlačan. On će vas svoju zahvalnost pokazati u spavaćoj sobi.

Pod vladavinom Sunca, Lavovi vole da misle da se sve vrti oko njih i ako im pružite taj osećaj (oralnim seksom ili masažom), bićete nagrađeni.

Isto tako, obožavaju luksuz i pokazivanje na važnosti. Zato dodajte ulje za masažu, sveće i usko donje rublje te im posvetite puno pažnje tokom seksa.

Pazite da mu ne povredite ego jer ćete upoznati Lavov gnev!

Devica

Tradicionalno ovaj znak simbolizuje devičanski arhetip – zastarela asocijacija koja ponekad dovodi do pogrešne pretpostavke da su Device razborite. Ali to je daleko od istine. Device su jako napaljene i opsednute seksom. To je, na kraju, senzualni zemljani znak.

Vladar im je Merkur (planeta komunikacije) pa Device vole da razgovaraju o oralnom seksu, igraju uloge i vode prljave razgovore. Štaviše, orijentisane su na detalje pa usporite i usredsredite se na njih s puno predigre. Slobodno im pošaljite vruće poruke i u tim porukama eksplicitno objasnite šta ćete raditi u spavaćoj sobi.

Nikako nemojte zaboraviti na higijenu, neurednost će ih razbesneti. Dakle, ako planirate neke seksi igrice ​​u kuhinji, nabavite i antibakterijske maramice.

Vaga

Vagom vlada Venera, planeta ljubavi i lepote. Baš zato se Vage prema svojim ljubavnicima odnose kao prema dragocenim umetničkim delima. Ovaj horoskopski znak uzbuđuje elegancija i sofisticiranost. S obzirom na to da su Vage vrlo vizuelne, svideće im se luksuzno donje rublje, a vole i da isprobavaju nove tehnike i poze u spavaćoj sobi. Slobodno uključite seksualne igračke.

Ali najbrži put do srca Vage je umna stimulacija. Čak i ako je neko savršen u krevetu, odgurnuće Vagu ako je razgovor nakon seksa dosadan ili ga uopšte ne bude.

Škorpija

U medicinskoj astrologiji, Škorpije vladaju polnim organima i smatraju se jednim od najerotičnijih znakova zodijaka. Energija Škorpije kombinuje strast s dubokom emocionalnom intimnošću, što ih čini magnetski privlačnima.

Vladar ovog horoskopskog znaka je Pluton, planeta podzemlja. Škorpije vole da zarone u igre moći i izuzetno ih uzbuđuje istraživanje dominacije i pokornosti. Ne boje se da istražujete tabue i uz njih se možete prepustiti perverzijama. Škorpije pobuđuju „tajne“, stoga isprobajte vibrator kojim upravlja aplikacija ili pošaljite fotografiju donjeg rublja koje nosite ispod odeće pre nego što se nađete na javnom mestu.

Međutim, šta god radili, to radite s osećanjima. Sa Škorpijom se možete povezati intenzivnim kontaktom očima i čvrstim zagrljajem. Škorpiji je važna hemija, ali seksualna napetost mora biti opipljiva.

Strelac

Ovo su najveći istraživači zodijaka pa će ih najviše uzbuditi avantura. Strelac na fizičku intimnost gleda kao na priliku za emocionalno i intelektualno upoznavanje. To je vatreni znak koji uzbuđuje sve što je pomalo opasno pa se nemojte začuditi ako vam ponudi seks na javnom mestu ili grupnjak.

Kao znak koji najviše voli putovanja, Strelac želi da isproba seks u svakoj državi i na svakom mestu. I poput Blizanaca, lako im postane dosadno, žele da rade sve i svašta.

S druge strane, Strelce potpuno odbija seks koji deluje preterano sentimentalno. Strelci su majstori zavođenja i odlični su u vođenju ljubavi, ali na seks gledaju više kao užitak i zabavu.

Jarac

Najambiciozniji znak zodijaka tu energiju prenosi i na seks. Ovaj zemljani znak ozbiljno shvata oralni seks i očekuje ga od svog partnera. Jarac želi da ima bogat privatni život ispunjen s puno avantura, stoga se nemojte plašiti da im otkrijete svoje perverzije.

Osim toga, vole da preuzimaju kontrolu pa im slobodno prepustite uzde. Oni vole da dominiraju u kancelariji i u spavaćoj sobi, a odgovaraće im uloga dominantnog. Osim toga, izuzetno su organizovani, pa vole kad u svom kalendaru vide seks-sastanak i ceo će dan/nedelju razmišljati o tome!

Ali ništa ih ne odbija kao osoba koja puno priča, a malo čini, pogotovo u krevetu.

Vodolija

Ovi ekscentrici uvek imaju glavu u oblacima. Ali kada je u pitanju seks, ovaj buntovni znak obožava da pruža oralni seks. Vodolije pali sve što je u suprotnosti s društvenim konvencijama. Isto tako, vole misterije pa će dodavanje poveza za oči sigurno pojačati užitak.

Još jedna stvar: Vodolija je znak koji je najbliže povezan sa naukom i tehnologijom, što znači da će uživati u seks igračkama.

Najviše ga odbija tradicionalni pristup seksu, jednostavno monotonija nije za njih, vole raznolikost i ne podnose dosadu.

Ribe

Važna im je duhovnost i empatija pa ih uzbuđuje duboka povezanost s partnerom. Vole da istražuju stvari van ovog sveta, a čitanjem tarota ili zajedničkom meditacijom možete ojačati vezu. Osim toga, Ribe vole zajedničko tuširanje i opuštanje.

Kreativne Ribe su umetnici i pesnici zodijaka, tako da vole emocionalni, intimni seks. Svi vodeni znakovi su osećajni pa tako i Ribe! Možda će hteti da čitaju erotsku poeziju kao predigru ili čak napišu nešto o vama.

Ribe su u principu znatiželjne duše pa ih jedino odbija krutost. Sve dok ste fleksibilni i otvorenog uma, Ribe će rado plivati u vašem smeru, piše Živim.hr.

