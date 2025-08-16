Seksi trikovi koji najviše odgovaraju vašem horoskopskom znaku: Neko to radi ispred ogledala, 1 znak više voli masturbaciju

Astrologija vam može pomoći da probudite intuitivno razumevanje sebe i drugih. Može vam pomoći da shvatite kako i zašto se svađate, zbog čega se ljutite. Ali vam može poboljšati i odnose u spavaćoj sobi.

Svaki znak ima jedinstven seksualni identitet i važno je znati kome je šta potrebno. Što više znate o seksualnom identitetu svog partnera, to će vaš seks biti bolji.

Naš libido se budi i pojačava sa lepim vremenom, zbog toga se spremite da ovih meseci imate više akcije u krevetu nego inače jer vam seksa neće manjkati.

Vaš horoskopski znak određuje kako možete izvući najbolje i kako da se najbolje zabavite kada je seks u pitanju.

Ovan – Fokusirajte se na predigru

Izuzetno je primamljivo Ovnovima da budu orijentisani na cilj kada je u pitanju seks. Fokusirajte se na celokupno zadovoljstvo, a ne samo na orgazam jer ćete tako iskustvo učiniti boljim.

Bik – Probajte ono što ste uvek želeli da probate

Ako pogledate duboko u sebe, pronaći ćete makar i malu seksualnu želju koju niste do sada imali prilike da ostvarite. Bilo da se radi o eksperimentisanju ili samo nekom malom zadovoljstvu, pokušajte.

Blizanci – Masturbirajte do mile volje

Suzdržavate se od višestrukih orgazama, ali provedite neko vreme ispitujući vaše sopstvene sposobnosti, jer česta masturbacija može da vam popravi raspoloženje i volju.

Rak – Budite senzualni čak i kada niste u krevetu

Šta je bolje od seksa? Ako kažete “ništa”, onda nikada niste osetili pravo maženje dok ste gledali Netflix. Benefiti od dodira i intimnosti, čak i u ne seksualnom smislu, su nebrojeni. To što ćete poraditi na vašoj senzualnosti može da vam poveća uživanje u seksu.

Lav – Radite to ispred ogledala

Lavovi su po prirodi hvalisavci, pa ponesite tu energiju sa sobom u krevet tako što ćete da uradite “to” ispred najbolje publike – vas samih. Zapamtite da se ne divite samo sebi u trenutku ekstaze već delite taj mali performans sa vašim partnerom. Lavovi vole da se hvale i to je normalno.

Devica – Više dobijate nego što dajete

Vi ste ipak kraljica čak i kada vašem partneru glumite robinju. Može da bude teško za vas da samo ležite i uživate u zadovoljstvu, ali nećete morati ni prstom da mrdnete kako bi se desilo sve što želite da vam se desi.

Vaga – “Uradi ono što ja volim…”

Treba li vam pomoć da tražite ono što volite u seksu? Vage vole da udovolje partneru u krevetu i van kreveta, zato ako vaš partner radi nešto dobro, ali ne dovoljno dobro možda ćete shvatiti da mu je potrebna pomoć da vas dovede do vrhunca. Vi zaslužujete i Mesec i zvezde, a vi sami znate kako da to i postignete.

Škorpija – Uradite to na mašini za pranje veša

Trebaće vam nešto da vas uzbudi i ostvari vaše želje. Za zanimljivi preokret u vašem seksualnom životu, sednite na veš mašinu dok radi i neka vas tada partner zadovoljava. Možda će vam se toliko dopasti da ćete ostati na njoj sve do kraja pranja.

Strelac – Upražnjavajte seks kad god vam je to zanimljivo

Vi ste avanturista Zodijaka, ali nemaju svi mogućnosti da se provode i luduju. Umesto da seks imate na čudnim mestima, radite to u nekim čudnim momentima kao što je osvit zore, tako da i vi i Sunce možete da doživite buđenje i vrhunac u isto vreme.

Jarac – Celodnevni seks

Postoji vreme i mesto za seksi razgovor. Šta bi se desilo, ako biste to vreme shvatili malo fleksibilnije? Mali seksting tokom dana može da vam obezbedi da i vi i partner dođete kući spremni da imate seks. Vaš partner će znati da ceni vašu verbalnu predigru.

Vodolija – Potražite inspiraciju

Kažu da je najveći seksualni organ mozak, tako da se oslonite na njega. Nađite inspiraciju u nekom porno filmu, erotičnom romanu ili u kopiranju scena iz “Okrutnih namera”. Gde god vas vaš um odvede, telo će ga pratiti.

Ribe – Probajte seks sa dosta lubrikanta

Vi ste veoma glamurozni i osetljivi, pa zašto ne biste malo uneli lepotu u vašu seksualnu rutinu? Probajte lubrikant koji uz to i hidrira i neguje najnežnije delove tela. To će vas inspirisati da uradite to opet i opet – i opet.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com