Septembar menja ljubavne sudbine ovih 5 znakova: Konačno otvaraju svoje srce za veliku sreću

Od 1. do 21. septembra, kombinacija Saturnovog retrogradnog povratka u Ribe, Merkurovog ulaska u Devicu i niza pomračenja Meseca i Sunca otvara vrata dubljih veza i novih početaka u ljubavi. Pet znakova zodijaka osetiće najjače pozitivne promene u svojim odnosima, ako prihvate energiju i preduzmu hrabre korake ka istini i otvorenosti.

Ribe

Početkom meseca Merkur ulazi u Devicu i pročišćava način na koji komunicirate sa partnerom. Jasno izgovorene želje i otvorenost stvaraju temelje za iskrenije odnose. U drugoj polovini meseca, dok Venera prelazi u Devicu i predziđe mlad Mesec u ovom znaku, vaše srce se otvara novim susretima ili produbljuje veza sa postojećom simpatijom. Pomračenje Sunca 21. septembra donosi neočekivane prilike za početak iznova.

Devica

Kako se 1. septembra Saturn retrogradno vraća u Ribe, nagrađuje vas strpljenje i trud uložen u međusobno razumevanje. Tranziti Jupitera i Sjevernog čvora 3. septembra, praćeni pomračenjem Meseca 7. septembra, potpomognuće emotivno povezivanje na dubljem nivou. Bilo da prepoznajete skrivene osećaje ili produbljujete vezu sa dugogodišnjim partnerom, sada je vreme za verovanje u višu svrhu.

Ovan

Septembar donosi optimizam u ljubavi, naročito nakon što Merkur 18. septembra uđe u Vagu i osnaži vaše reči i pregovore. Ulazak Sunca u Vagu 22. septembra pojačava želju za skladom – uskladite misli i dela sa partnerom. Oslobodite se prošlih povreda, prihvatite lekcije i dozvolite da novi optimizam osvetli vaše emotivno polje.

Blizanci

Od 6. septembra Uran retrogradno boravi u vašem znaku, otvarajući neočekivane uvide u ljubavne obrasce. Ovo je vreme introspekcije i spremnosti na promenu srca ili stavova koje ste dugo čuvali. Kada 13. septembra Vesta uđe u Strelca, spontana predanost i zaljubljenost postaju mogući – od zbližavanja sa prijateljem do planiranja zajedničke budućnosti.

Bik

Pripremite se za akciju u ljubavi kada Mars 22. septembra uđe u Škorpiju i aktivira vašu kuću romantike. Prethodni izazovi naučili su vas poštenju i iskrenosti, pa sada možete hrabro kročiti ka svojim željama. Fokusirajte se na istinsku povezanost, izbegavajte ljubomoru i manipulacije, i dozvolite strasti da vas osnaži bez straha od otkrivanja dubljih slojeva osećanja.

Pratite astrološke uticaje i iskoristite sezonske promene i pomračenja kako biste preokrenuli svoju ljubavnu priču. Otvorite srce, birajte istinu i dozvolite univerzumu da vam pokloni vezu kakvu zaslužujete!

