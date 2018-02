SITNICE koje usrećuju vaš horoskopski znak

Sitnice mogu usrećiti vašeg partnera i veoma su važne u vašem odnosu, a zvezde vam mogu izaći u susret, prenose mediji.

Ovan

Ovan voli kada ga slušate, naročito kada to ne traži od vas i ne mora da se trudi da privuče vašu pažnju. U stvari, on želi da oseti vaše potrebe. Ovan ceni i voli kada zatražite pomoć od njega, ili ponudite zajedničke fizičke aktivnosti u prirodi kao što su planinarenje, biciklizam ili vežbanje u prirodi. To će sigurno popraviti raspoloženje Ovna, a njemu će biti drago što zaista znate šta mu treba.

Bik

Bikovi su srećni kada su u kućnom okruženju, intimnoj atmosferi i naravno u društvu dobre hrane. Predložite Biku zajedničko kuvanje njegove omiljene hrane i filmsku noć po njegovom izboru. To je najjednostavniji način da on bude srećan i u dobrom raspoloženju.

Blizanci

Oni su srećni kada ih poštujete i vrednujete, posebno na emotivnom nivou. Oni žele da znaju da poštujete njihov trud, posvećenost i pažnju. Aplaudirajte im i hvalite ih, jasno i glasno. Nije teško, zato što zaista zaslužuju.

Rak

Rak ponekad želi mir i samoću. Ukoliko ga ostavite u miru kada on to zahteva, on će biti veoma zahvalan. Ali će takođe biti raspoložen za sve te druge fine znakove pažnje. Rak obožava – zagrljaje, milovanja i pažnju.

Lav

Lav želi da bude okružen ljudima koji ga cene i smatraju da je on važan deo „grupe“. Biće mu drago da bude važan u društvu, a onda će uživati u intimnoj atmosferi u gledanju omiljene TV serije.

Devica

Ako želite da obradujete Devicu, pokušajte da cenite vreme koje vam ona posvećuje i da je u potpunosti razumete i prihvatite. Odobrenje za sve što radi bi usrećilo sve znake, ali Devicama je to jednostavno potrebno.

Vaga

Dozvolite im slobodu izbora. Vage su poznate po neodlučnosti, ali to je samo oklevanje pre donošenja konačne presude (ili bilo koje druge odluke). One žele da budu sigurne i apsolutno sve uzimaju u obzir pre bilo kakve odluke. Sačekajte da se njena skala za ravnotežu umiri, bez bilo kakvih pritisaka i vaših zahteva – tako ćete imati srećnog partnera.

Škorpija

Škorpijama treba razumevanje, žele osećaj pripadnosti i učešće u svim aspektima života. Škorpije vrednuju partnerstvo i biće mi drago da podele sve sa vama.

Strelac

Oni vole društvo zanimljivih ljudi i uvek su spremni da idu negde. Istraživanje ih zaista čini srećnim. Oni se raduju ako ih partner podržava i rado učestvuje u njihovom načinu života.

Jarac

Oni žele da budu nagrađeni za nešto što su dobro uradili. Pohvale i iskrena zahvalnost i poštovanje će biti dovoljni, ali Jarčevi obožavaju kada im kažete da zaslužuju posebnu pažnju jer su bili najbolji u svemu.

Vodolija

Vodolije su najsrećnije sa svojim mislima. Oni vole kada se osećaju slobodno i žele da pripadaju ogromnom univerzumu. Ne podnose ljubomoru. U Vodoliji ćete uvek imati opuštenog prijatelja koji baš sve razume, pa i vašu potrebu da kraj njega budete potpuno slobodni. Ukoliko želite da usrećite Vodoliju, zaboravite na posesivnost i ljubomoru.

Riba

Najviše uživaju u intimnoj atmosferi svoje kuće i vole da razmenjuju nežnosti sa osobom koju vole. Držite ih u zagrljaju i dozvolite im da izaberu jedan televizijski program po njihovoj želji.