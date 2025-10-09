Spremite se za ljubavnu čaroliju: Ljudima rođenim u ovim znacima od 13. do 19. 10. idealno je vreme za vezu

Tokom sedmice od 13. do 19. oktobra 2025. pet horoskopskih znakova doživljava duboku, negujuću energiju u ljubavi koja poziva na kompromis i emotivno ulaganje.

Astrološki kontekst sedmice

U ponedeljak, 13. oktobra, dešava se nekoliko važnih tranzita: Poslednja četvrt Meseca u Raku, ulazak Venere u Vagu i Pluton koji se okreće direktno u Vodoliji, a sve to zajedno pojačava potrebu za emotivnim čišćenjem i izgradnjom stabilnih veza.

Kako Mesec i Venera utiču na veze

Poslednja četvrt u Raku poziva da se otpuste emotivni tereti i otvori prostor za prijem ljubavi dok ulazak Venere u Vagu, koji traje do 6. novembra, donosi lakoću, kompromis i fokus na lepotu odnosa.

Plutonova uloga u transformaciji

Pluton koji postaje direktan donosi jasnoću osećanja i mogućnost preobražaja u odnosima; energija traži da se prošlost razjasni kako bi partneri mogli zajedno graditi novu, zreliju vezu.

Znakovi kojima dolazi duboka ljubav

Jarac treba da pusti kontrolu i dozvoli ranjivost kako bi primio podršku partnera; Ovan dobija šansu da ponovo prioritetizuje ljubav kroz Venere u Vagi;

Lav dobija priliku za obnovu i transformaciju veza kroz Plutonovu energiju;

Strelac bi mogao doživeti iznenadnu promenu srca i otkriti novo značenje veze s prijateljem;

Vaga treba da pusti planove i prihvati slobodu oblikovanja veze koja joj odgovara.

Praktična poruka za sve znakove

Astrolozi svim znakovima horoskopa savetuju da je važno praktikovati granice, otvorenu komunikaciju i namerno ulaganje u vezu tokom ove sedmice kako bi se duboka ljubav mogla održati i pretvoriti u dugotrajan savez

