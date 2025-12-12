Sreća i ljubav koja hrani srce i dušu konačno stiže ova 3 znaka, pravi ljudi dolaze im u život

Sreća i ljubav od 12. decembra 2025. stiže konačno za Raka, Devicu i Škorpiju. Mesec u Vagi radi sa idejama emocionalne ravnoteže i čvrste, smislene veze. Stvara prirodni tok ljubavi, podrške i prilika koje hrane srce i dušu.
Na ovaj dan, sve što radimo ima šansu da se završi trenutkom naklonosti i prepoznavanja. Imati dobar osećaj sebe je ključ za otvaranje vrata ljubavi i sreće.
Za Raka, Škorpiju i Devicu ovo je dan kada se odnosi i blagostanje osećaju podržani. Pravi ljudi dolaze im u živote i donose sreću i ljubav kakvu dugo čekaju. Tako to funkcioniše. Privlačimo ono što želimo, a ono što želimo je ljubav.
1. Rak – stiže podrška od nekoga
Mesec u Vagi je dobrodošao dodatak u vašem životu, uglavnom zato što je tu da ublaži veliki deo napetosti sa kojom se nosite u poslednje vreme. Trenutno se osećate otvoreno za primanje podrške, i pogodite šta? Podrška vam dolazi. Tako to jednostavno funkcioniše.
Mali gest ljubaznosti, bilo od stranca ili nekoga u vašem životu, zaista će vas pogoditi. Podiže vas na tako visok nivo da se osećate sjajno u vezi sa svim.
Tokom ovog lunarnog tranzita, primetićete brigu i pažnju kako se pojavljuju tamo gde vam je najpotrebnija. Do kraja dana, ljubav i sreća se osećaju kao prave mogućnosti u vašem životu. Možda čak deluju kao neizbežnosti.
Osećate nadu u vezi sa ljubavlju, a možda čak i zaljubljenost.
2. Devica – osećate se voljeno i srećno
Kada su u pitanju veze, posebno romantične vrste, možete biti sigurni da će vam Mesec u Vagi najjače doći do izražaja na današnji dan, 12. decembra. Odvojite se i pustite da ovaj lunarni tranzit učini svoju magiju. Sve je u redu, sreća i ljubav vam je stigla.
U ovom trenutku, univerzum se ozbiljno urotio da vaš život bude tako sjajan da ćete se možda niotkuda nasmejati. Dobro je biti voljen i osećate se srećno zbog toga.
Osećate se podržano i vođeno i dan vas ostavlja posebno optimističnim. Ima toliko toga čemu se možete radovati i nekoga sa kim ćete se radovati da sve to doživite.
3. Škorpija – harmoničan ljubavni život
Danas imate pravi osećaj za pravac. Mesec prelazi u Vagu i sve se oseća harmonično i ispravno u vašem svetu, posebno kada je u pitanju vaš ljubavni život.
Samo saznanje da će vam stvari ići na ruku daje vam dašak samopouzdanja koji je praktično nečuven. Kada jednom dobijete taj osećaj, postajete nezaustavljivi, Škorpije. Ljubav je moguća, sreća i ljubav je sa vama i sve stvari sada dolaze na svoje mesto.
Osećaćete se podržanijim i u ličnim i u praktičnim oblastima. Ljubav i sreća prirodno vam teku tokom ovog lunarnog tranzita.
Ovaj dan donosi sigurnost i to je sve što vam je potrebno za duševni mir. Ljubav vlada!
(Krstarica/YourTango)
