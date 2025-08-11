Sreća im zapisana u zvezdama, a njihova ljubav je kao iz bajke – definitivno najromantičniji par Zodijaka

Da li su Ribe i Vaga kompatibilne? Ova dva znaka dele jedan aspekt koji ih spaja. „Vagom vlada Venera, a Ribe su egzaltacija Venere“, kaže Bond za Elite Daily, „što je veoma važno jer su oba ova znaka krajnji beznadežni romantičari zodijaka“.

To u osnovi znači da su oba znaka veoma intimna sa romantičnom energijom planete ljubavi, što ih čini „zaljubljenim u ljubav“. Vage vole velike gestove i srećne završetke, a poznato je da su Ribe izuzetno romantične.

Ribe su generalno osetljive, ali ova osobina ih takođe čini razumnim i intuitivnim prema potrebama svog partnera. Oni primećuju male, beznačajne stvari koje pomažu da plamen veze gori.

„To je kao ljubav iz bajke“, kaže Bond, „kakvu vidite u Diznijevim filmovima. To je ono što traže. I oboje su spremni da rizikuju sve tužne stvari da bi postigli ovu savršenu ljubav. Oni će svoje lične interese staviti u drugi plan i dati sve od sebe da se ova bajka ostvari“.

Evo kvaliteta koje ovi znakovi dele u smislu kompatibilnosti:

Oni balansiraju jedni druge

Ribe često vole ljude koji će stati i čuvati leđa ako to usrećuje nekog drugog, pa im je u životu potreban neko jake volje. Vage su savršena dopuna jer prepoznaju nepravdu i vide stvari iz perspektive svog partnera.

Vaga je vazdušni znak, a taj element „omogućava realističniji pristup ružičastim naočarima Riba“, kaže astrolog Valeri Mesa za Elite Daily. U ovom scenariju, Vaga se zalaže za Ribe i pokušaće da uradi ono što može – da obezbedi sreću svog partnera.

„Vage mogu da pomognu Ribama da vide kada ih neko maltretira, na primer“, primećuje Bond. „A Ribe mogu pomoći Vagi da prepozna kada su previše ‘crne ili bele, dobre ili loše’.“

Ribe, objašnjava ona, mogu da dodaju nijansu koja može pomoći Vagi, koja kao znak pokušava da bude objektivna. „Ribe to mogu ublažiti subjektivnošću koja može biti veoma korisna za obe osobe.

Ova dva znaka se dopunjuju. Dok Vaga dobro živi u neurednom domu, Ribe nastoje da obezbede organizaciju. Kada se partner rođen u Ribama oseća beznadežno u pogledu svojih mogućnosti, Vaga ih brzo podseti na njihovu strast, kreativnost i briljantnost

To je sjajan balans. Kako Mesa objašnjava, „Vaga pokazuje Ribama lepotu partnerstva, [dok] duhovnost Riba inspiriše Vagu.“ Slabost jednog znaka je snaga drugog, što Ribu i Vagu čini savršenim parom.

Oni će učiniti sve da usreće svog partnera

Ribe i Vaga su oboje odlični timski igrači, prema Bondu. „Čini se da oboje imaju perspektivu ‘bolje je dvoje nego jedan’, tako da mogu da formiraju ovu malu jedinicu i osećaju se jačim u vezi nego što bi mogli da su sami. Kao zajednica, oni će učiniti sve što je potrebno da se drže zajedno.

S obzirom na njihove ružičaste naočare i idealizaciju ljubavi, nema mnogo toga što neće učiniti da pokušaju da ostvare i sačuvaju bajku. „Postoji mnogo žrtvovanja koje su oboje spremni da podnesu, što ponekad može biti nezdravo, ali može biti i veoma slatko“, kaže Bond.

Oba znaka su među najlojalnijim horoskopskim znakom, i oboje će se često potruditi da usreće svoje prijatelje i članove porodice. Pre svega, Ribe i Vaga su ludo odane svojim partnerima.

