Stalno razmišljaju o seksu: Ovo su dva najnapaljenija horoskopska znaka

Prema astrološkim tumačenjima, postoje znakovi kojima je seksualna energija izraženija i koji češće imaju snažnije želje i intenzivniji emotivno‑erotski pristup vezama. Otkrivamo koja dva znaka koja najčešće dominiraju listama po ovom pitanju.

Škorpija — intenzitet i duboka strast

Škorpija se u astrologiji opisuje kao znak koji doživljava strast vrlo duboko i sveobuhvatno. Njihova privlačnost nije površna: žele intenzitet, povezanost i iskrenu intimnost. U vezama mogu biti veoma posvećeni, ali i zahtevni, jer očekuju potpunu predanost i emocionalnu iskrenost. Seks za Škorpiona nije samo fizički čin, već način da se uspostavi duboka međusobna povezanost.

Bik — čulnost i potreba za bliskošću

Bik je čulni ljubitelj užitaka: hrana, dodiri, mirisi i sve što stimuliše čula igra veliku ulogu u njihovoj seksualnosti. Bikovi vole sporiju, sigurnu i prijatnu intimu; njihova potreba za fizičkom bliskošću proističe iz želje za stabilnošću i sigurnim odnosom. Seks za Bika često znači uživanje, predanost i stvaranje atmosfere poverenja.

Kako se to manifestuje u vezama

Kod Škorpija intenzitet može dovesti do ljubomore i potrebe za kontrolom ako se ne oseća sigurnost; kod Bika preterana potreba za rutinskom udobnošću može hladiti strast ako partneri ne unesu novine. Oba znaka najbolje funkcionišu kada postoji otvorena komunikacija o željama i granicama.

Saveti za partnere

Ako ste s jednim od ovih znakova, važno je slušati i odgovarati na njihove emotivne i čulne potrebe: Škorpiona osigurajte poverenjem i iskrenošću; Biku priuštite senzorne užitke i fizičku bliskost. Rad na komunikaciji i intimnosti jača vezu i pretvara snažnu privlačnost u stabilnu, ispunjavajuću vezu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com