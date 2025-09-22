Strah od vezivanja: Ova tri horoskopska znaka beže od ljubavi čim stvari postanu ozbiljne

Neki znakovi Zodijaka ne izbegavaju fizičku bliskost, već upravo emotivni rizik i moguću bol. Ako vam se čini da partner izmiče kad veza pomeri granice, velike su šanse da imate posla s jednim od ovih znakova.

Devica

Device skrivaju svoju ranjivost iza hladnoće i kritičkog stava. Retko pokazuju oduševljenje jer misle da bi time nekoga „prenisko“ primakle sebi. One se vežu samo kad procene da je veza vredna pune emotivne angažovanosti, a takvi kandidati retko iskrsnu – pa često ostaju same ili beže od prilike koja im ne deluje savršeno.

Vodolija

Vodolije više vole da svoje emocije usmere ka većim idejama, grupama i projektima nego pojedincima. Njima je potrebno mnogo vremena samo za sebe, što partneri često tumače kao hladnoću ili nezainteresovanost. Posvećenost društvenim ciljevima i aktivizmu povlači ih iz intimnih odnosa, pa neretko nenamerno odbiju one koji pokušaju da im priđu.

Blizanci

Blizanci obožavaju zaljubljenost dok romansa ne postane predvidiva. Dvojakost njihove prirode znači da uz „srodnu dušu“ imaju i onu drugu, avanturističku stranu. Kada uzbuđenje splasne, beže iz veze jer im drama i promena predstavljaju jedini način da ostanu zainteresovani.

Upoznavši ove tendencije, možete bolje razumeti kad i zašto partner gubi volju za vezom – i odlučiti hoćete li pričekati da uzbuđenje ponovo zakuca na vrata, ili krenuti dalje.

