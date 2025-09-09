Strast po Zodijaku: Evo s kim imate najbolju hemiju u krevetu

Iako je dobar seks povezan i sa emocijama, intuitivno, neki znaci su predodređeni da dožive veću strast. Proverite sa kim se vaše zvezde slažu u krevetu.

OVAN – Strastveni i nestrpljivi, ovi ljubavnici vide seks kao vrhunsku zabavu i suštinu ljubavne veze. Više vole pravu akciju, a ne nežno vođenje ljubavi, i žele ono što žele i žele to odmah. Seksualno su najkompatibilniji sa Lavom, Strelcem, Blizancima i Vodolijom.

BIK – Poznati su kao najsenzualniji od svih znakova, imaju hedonistički pristup seksu i važno im je da ga imaju redovno. Vole dugu predigru i igre zavođenja, kao i iščekivanje seksa. Seksualno su najkompatibilniji sa Devicom, Jarcem, Rakom, Škorpijom i Ribama.

BLIZANCI – Važno je prvo mentalno stimulisati pripadnike ovog znaka, vole seksi i žestoke razgovore, vole da pričaju o samom činu, fantaziraju, razgovaraju o fantazijama i ideji da su vaši. Seksualno su najkompatibilniji sa Vagom, Vodolijom, Ovnom, Lavom i Strelcom.

RAK – Pripadnici ovog znaka vole osećaj pripadnosti i sigurnosti, kao i intimnost koja proizilazi iz emocionalne veze, a tada je seks najbolji. U početku stidljivi, odlični su ljubavnici koji se zaista trude da udovolje svom partneru. Seksualno su najkompatibilniji sa Bikom, Devicom, Jarcem, Škorpijom i Ribama.

LAV – Pripadnici ovog znaka pune šarma i strasti, a u seksu su inovativni i posvećeni partneru, tako da samo treba da se opustite i date im inicijativu. Seksualno su najkompatibilniji sa Ovnom, Strelcem, Blizancima, Vagom i Vodolijom.

DEVICA – Suprotno načinu na koji se ponašaju, Device su slatke i romantične i podsvesno uživaju u nestašnim igrama. Njihovi seksualno najkompatibilniji znaci su Bik, Jarac, Rak, Škorpija i Ribe.

VAGA – Da biste Vagu doveli u pravo raspoloženje, potrebno je da joj se udvarate i laskate i stvarate seksi atmosferu, tada će osloboditi svoje strasti. Uzbudiće ih seksi donji veš i zavodljivi parfem partnera, ali vole i iznenađenja. Seksualno su najkompatibilniji sa Blizancima, Vodolijom, Ovnom, Lavom i Strelcem.

ŠKORPIJA – Pripadnici ovog znaka poznati su kao najveći zavodnici u horoskopu sa visokim libidom. Preziru rutinu, a najviše zadovoljstva dobijaju od partnera koji slično razmišlja kao oni, pa vole adrenalinske izazove, seks na neobičnim mestima, lude poze… Seksualno su najkompatibilniji sa Rakom, Ribama, Blizancima, Vagom i Vodolijom.

STRELAC – Oni koji su u krevetu sa pripadnikom ovog znaka znaju da je ovo iskustvo potpuno drugačije od svega što su do sada probali. Zadovoljiće partnera i očekivati da i on učini isto, ali i da će to trajati satima i zahtevati još. Seksualno su najkompatibilniji sa Ovnom, Lavom, Blizancima, Vagom i Vodolijom.

JARAC – Pripadnici ovog znaka deluju potpuno nezainteresovano, ali čim ih namamite u spavaću sobu, pretvaraju se u seksualne životinje, posvećujući se ovim „zadacima“ baš kao što bi se posvećivali bilo čemu drugom. Privlače ih pametni ljudi koji će ih zaintrigirati svojim rečima, a seksualno su najkompatibilniji sa Bikom, Devicom, Rakom, Škorpijom i Ribama.

VODOLIJA – Teško je precizno dešifrovati ove ekscentrike jer svakog dana vole nešto drugo, ali činjenica je da imaju jak libido koji se povećava sa mentalnom stimulacijom i količinom zavođenja u vezi, i sa pravim partnerima će se rado prepustiti onome što bi drugi nazvali perverzijama. Seksualno su najkompatibilniji sa Blizancima, Ovnom, Lavom i Strelcem.

RIBE – Pripadnici ovog znaka vole igre dominacije i pokornosti u krevetu, kao i fantazije u kojima su bespomoćni i moraju da uživaju „protiv svoje volje“. Što je veza duža, to se više prepuštaju krevetu i postaju divlji. Seksualno su najkompatibilniji sa Rakom, Škorpijom, Bikom, Devicom i Jarcem.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com