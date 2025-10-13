Strasti se bude, ali ne svima – ova 2 znaka ulaze u najvatreniji period godine

Strasti se bude, ali samo kod 2 znaka – ostali još spavaju

U vazduhu se oseća nešto drugačije. Jesen donosi tišinu, ali i varnice koje tek čekaju da se rasplamsaju. Dok neki znakovi ulaze u mirniju fazu, dva horoskopska znaka nalaze se pred emotivnim preokretom. Strasti koje su dugo tinjale sada se bude – snažno, neizbežno, kao vulkan posle sna.

Za Lavove i Škorpije, novembar donosi najvatreniji period godine. Bilo da se radi o novim susretima, povratku starih emocija ili unutrašnjem buđenju, energija koja dolazi neće proći tiho.

Zašto baš Lavovi i Škorpije sada ulaze u najvatreniji period?

Lavovi i Škorpije će osetiti najveći nalet strasti i intenziteta u narednom periodu zbog specifičnih planetarnih tranzita koji aktiviraju njihove prirodne sklonosti ka ljubavi, dominaciji i dubokim emocijama. Njihove vladajuće planete, Sunce za Lavove i Mars/Pluton za Škorpije, biće u izazovnim, ali i uzbudljivim aspektima, donoseći talas promena.

Znate kako se kaže, kad se Sunce i Mars spoje, ne može da bude dosadno! Lavovi, inače puni života i želje za pažnjom, sada će sijati još jače. Zamislite ih kako ulaze u sobu i svi se okreću za njima. E pa, to će biti na kvadrat! A Škorpije? Ma, oni su uvek tu negde, tihi i misteriozni, ali kad se probude, budite sigurni da će se tlo tresti. Njihova intenzivna priroda, obično skrivena, sada će doći do izražaja, a to znači duboke emotivne veze, ali i potencijal za drame. Spremite se za iskre koje lete na sve strane – i dobre i one druge!

Kako će se strast manifestovati kod Lavova?

Kod Lavova će se strast manifestovati kroz pojačanu želju za romantikom, uživanjem i preuzimanjem inicijative u ljubavi, često kroz javno iskazivanje naklonosti i potrebu da budu u centru pažnje.

Ako ste Lav, spremite se da budete zvezda večeri, svakog dana. Očekujte da će vas juriti, da će vam se udvarati, a vi ćete prosto uživati u tome. Ovo je vaše vreme da pokažete svetu koliko ste divni i koliko ljubavi imate da date. Ali, pazite, nemojte da vas ponese previše! Vaša želja da dominirate i da budete u centru pažnje može nekada da bude malo… pa, previše. Ponekad je lepo i prepustiti se, zar ne? Ipak, ovo je period za nove ljubavi, obnavljanje starih strasti i da se osećate kao milion dolara. Samo napred, pokažite zube, ali neka budu beli i blistavi!

Kako će Škorpije doživeti ovaj strastveni period?

Škorpije će doživeti ovaj period kroz intenzivne emotivne transformacije, duboke seksualne veze i suočavanje sa skrivenim željama, što može dovesti do preispitivanja odnosa i unutrašnjih previranja.

A vi, drage Škorpije? Vi ste priča za sebe. Dok se Lavovi šepure, vi ćete kopati duboko. Ovo je vreme kada ćete preispitivati sve, od vašeg omiljenog džempera do najdubljih osećanja prema partneru. Očekujte intenzivne razgovore, možda čak i neke svađe koje će pročistiti vazduh. Neko će reći da je to drama, ja kažem da je to čišćenje duše! Vaša seksualna energija će biti na vrhuncu, što znači da će vaši odnosi biti duboki i strastveni. Ali, budite oprezni – vaša ljubomora i posesivnost mogu da isplivaju na površinu. Dišite duboko i pokušajte da verujete svojoj intuiciji, ona vas nikada ne vara.

Kako iskoristiti ovu vatrenu energiju na najbolji način?

Da biste najbolje iskoristili ovu vatrenu energiju, fokusirajte se na iskrenu komunikaciju, otvorenost prema novim iskustvima i rad na sebi, izbegavajući impulsivne odluke i dramu.

Evo nekoliko saveta kako da preživite (i uživate u!) ovom intenzivnom periodu:

Komunicirajte: Bilo da ste Lav ili Škorpija, razgovarajte sa svojim partnerom. Recite šta osećate, šta želite.

Budite otvoreni: Ako ste slobodni, ovo je super vreme za nova poznanstva. Ne odbijajte pozive za kafu ili izlazak.

Radite na sebi: Iskoristite ovu energiju za lični razvoj. Možda je vreme da se posvetite nekom hobiju ili naučite nešto novo.

Izbegavajte dramu: Znam, znam, lakše reći nego učiniti, pogotovo za Škorpije. Ali pokušajte da se suzdržite od prevelikih reakcija.

Uživajte: Na kraju krajeva, strast je divna stvar! Prepustite se osećanjima, ali sa dozom zdravog razuma.

I zapamtite, sve ovo je samo mali uvid u ono što zvezde spremaju. Ali jedno je sigurno: neće biti dosadno!

Često Postavljana Pitanja (FAQ)

Da li samo ova dva znaka osećaju promene?

– Iako Lavovi i Škorpije doživljavaju najintenzivnije promene, svi znakovi će osetiti neku vrstu uticaja, ali u manjoj meri.

Šta ako nisam u vezi, da li se i meni bude strasti?

– Apsolutno! Ova energija može da se manifestuje i kroz pojačanu kreativnost, želju za samoizražavanjem i pronalaženje novih hobija.

Koliko dugo traje ovaj period?

– Intenzitet ovog perioda varira, ali generalno traje nekoliko nedelja, sa kulminacijom oko sredine perioda.

Bilo da ste Lav ili Škorpija, ili prosto neko ko voli da prati zvezde, jasno je da nas očekuje uzbudljiv period pun emocija. Iskoristite ovu energiju da se povežete sa sobom, sa drugima, i da prosto uživate u vatrenom talasu koji nam stiže. Neka vam srce bude otvoreno, um bistar, a strasti neka vas vode ka novim, nezaboravnim iskustvima. Srećno!

