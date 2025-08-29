Sudar sudbine! Ova 4 kineska znaka horoskopa čeka pravi procvat u ljubavi do kraja godine

Predviđanja za kraj godine prema kineskom horoskopu otkrivaju četiri znaka koji će doživeti posebne ljubavne avanture:

1. Zec: (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Za one rođene u znaku Zeca, ljubavni procvat započinje već na početku godine. Bilo da su u vezi ili traže partnera, očekuje ih period oslobođen od nesigurnosti, jačajući tako veze i stvarajući posebne odnose.

2. Majmun: (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) Samci među Majmunima mogu očekivati neočekivane promene u ljubavnom životu, posebno tokom prvih nedelja januara. Upoznavanje srodne duše ili jačanje veza su mogućnosti koje se otvaraju.

3. Vo: (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021) Volovi će na početku godine doživeti duboko emotivno iskustvo, možda kao podsećanje na prošle ljubavi. Važno je fokusirati se na sadašnjost i aktivnosti koje doprinose jačanju veza sa partnerom.

4. Konj: (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Samcima u znaku Konja predstoji avantura u ljubavi, dok će oni u vezama pronaći sreću u povezivanju i izražavanju svojih osećanja prema partneru.

Svaki znak nosi sa sobom svoje posebne izazove i mogućnosti u ljubavnom životu do kraja godine.

