Sudbina menja pravila: Ova 2 znaka se zaljubljuju u osobu koju su do juče ignorisali

Ako ste jedan od ova dva znaka, postoji velika šansa da se zaljubljujete u osobu koju ste do juče ignorisali. I ne, nije greška – sudbina je rešila da vas iznenadi baš kad ste mislili da ste sve emocije stavili pod kontrolu.

Koji znaci se zaljubljuju u osobu koju su ignorisali?

Blizanci i Jarčevi su trenutno pod uticajem neobičnih emotivnih obrta. Blizanci, poznati po svojoj neodlučnosti, iznenada primećuju osobu koju su ranije smatrali dosadnom. Jarčevi, koji obično ne dozvoljavaju emocijama da ih poremete, počinju da osećaju nežnost prema nekome koga su ignorisali iz praktičnih razloga.

Zašto se to dešava baš sada?

Zato što se astrološki aspekti menjaju – Merkur i Venera igraju igru koja briše stare filtere. Ono što je nekad bilo „ne“ sada postaje „možda“, a zatim „da“. Ljudi koje ste ranije smatrali nebitnim, odjednom vam deluju kao neko ko vas razume bolje nego iko.

Kako da prepoznate da ste u toj fazi?

Počinjete da razmišljate o toj osobi bez očiglednog razloga. Primećujete sitnice koje ranije niste ni registrovali. Osećate blagu nervozu kad je u blizini. Poželite da joj kažete nešto lično, iskreno.

Šta da radite ako ste zaljubljeni u osobu koju ste ignorisali?

Priznajte sebi emociju – bez osuđivanja. Ne analizirajte previše prošlost – ona je već prošla. Pošaljite poruku, započnite razgovor. Budite iskreni, ali nežni – ne morate sve reći odjednom.

Znakovi da je i druga strana otvorena za emociju

Osmeh koji traje duže nego ranije

Pitanja o vašem danu, raspoloženju

Nenametljivo prisustvo u vašem okruženju

Sitne gestove pažnje koje ranije nije pokazivala

Najčešća pitanja o iznenadnoj ljubavi prema nekome koga ste ignorisali

– Da li je normalno da se zaljubim u nekoga koga sam ranije odbijao/la?

Da, emocije se menjaju kad se promeni vaš pogled na svet i sebe.

– Kako da znam da nije samo trenutna zbunjenost?

Ako osećaj traje duže od nekoliko dana i prati ga želja za bliskošću – nije prolazno.

– Da li da priznam toj osobi šta osećam?

Da, ali nežno i iskreno. Ne mora biti dramatično – dovoljno je da pokažete pažnju.

Ponekad zaljubljujemo se u osobu koju smo ignorisali jer tek tada vidimo ono što je bilo skriveno. Sudbina ne pita – ona menja pravila kad najmanje očekujemo. Ako ste Blizanac ili Jarac, ne ignorišite znakove. Možda je baš ta osoba ono što vam je nedostajalo.

