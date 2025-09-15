Sudbinski raskid: Jedan znak pakuje kofere, drugi krije poruke koje partner ne sme da vidi

Horoskop otkriva ko donosi sudbinsku odluku ove nedelje.

Nekim znakovima ova nedelja donosi olakšanje, drugima unutrašnji haos. Blizanci i Škorpije su na emotivnoj raskrsnici – jedan znak odlučuje da ode, drugi da ostane, ali ne baš iskreno.

Blizanci: kad sloboda postane prioritet

Blizanci su poznati po nemiru, ali ovaj put to nije samo faza. Pod uticajem Merkura u kvadratu sa Uranom, dolazi do naglog preseka. Odluka o razvodu nije doneta iz hira – već iz osećaja da su se izgubili u vezi koja ih više ne inspiriše.

Ako ste Blizanac, osećaj da ste „zarobljeni“ može postati nepodnošljiv. Potreba za promenom, za novim početkom, za prostorom – sve to kulminira u odluci da se krene dalje. Partner možda neće razumeti, ali Blizanci znaju: kad se osećaj slobode izgubi, ljubav ne može da opstane.

Škorpija: tajna veza kao ventil

Škorpije ulaze u emotivnu zonu senki. Nešto ih vuče ka osobi koja nije njihov partner – i to nije samo fizička privlačnost. To je potreba da se osete živima, da pobegnu od rutine, da ponovo imaju kontrolu.

Pod uticajem Plutona i Neptuna, Škorpije postaju majstori skrivanja. Poruke se brišu, susreti planiraju u tišini, a osećaj krivice se potiskuje. Ako ste Škorpija – zapitajte se da li je to zaista ljubav ili samo beg od sebe.

Astrološki aspekti: kad se sve lomi

Ova nedelja donosi snažne tranzite koji razotkrivaju ono što je dugo bilo potisnuto. Kvadrat između Venere i Saturna tera nas da preispitamo odnose, da priznamo sebi šta zaista osećamo – i da konačno reagujemo.

Blizanci biraju slobodu, Škorpije biraju tajnu. Obe odluke su rizične, ali iskrene. Horoskop ne daje rešenja, ali nudi ogledalo. Ako se prepoznajete u ovim opisima – vreme je za iskren razgovor, sa sobom i sa partnerom.

Emotivna istina ne zna za kompromis

Sudbinski raskidi ne dolaze iznenada – oni se dugo kuvaju u tišini. Blizanci i Škorpije su samo simboli onoga što mnogi osećaju. Ako ste na ivici – ne ignorišite to. Svaka odluka koja dolazi iz istine, koliko god bila bolna, vodi ka oslobađanju.

