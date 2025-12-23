Sudbinski susret imaće ova 3 znaka do 17. januara, biće to ljubav na duge staze

Venera, planeta koja simbolizuje ljubav, poklone ali i novac, ulazi 24. decembra u Jarca. Biće uzbudljiva zima za Jarčeve, Bikove i Device.

Tri horoskopska znaka će imati sudbinski susret do 17. januara: Venera ulazi u Jarca i biće ovo uzbudljiva zima na emotivnom planu za ove znakove horoskopa.

Venera u Jarcu donosi zreliji, mirniji i ozbiljniji pristup ljubavi, odnosima i vrednostima. Ovde nema preterane drame niti impulsivnih poteza, osećanja se grade polako, kroz poverenje, odgovornost i dugoročnu perspektivu.

Osobe sa ovom pozicijom Venere često deluju rezervisano, ali se iza te spoljne smirenosti krije se duboka odanost i potreba za stabilnošću. Ne zaljubljuju se lako, ali kada to učine, spremne su da ulažu vreme, trud i energiju u odnos pa često to bude i sudbinski susret.

Sigurnost važnija od strasti

U ljubavi im je važnija sigurnost od strasti, pa biraju partnere koji imaju jasne ciljeve, ambicije i pouzdan karakter. Poštuju tradiciju, ozbiljnost i često ih privlače zrele, odgovorne osobe, ponekad i starije od njih.

Venera u Jarcu ne voli površne veze niti neobavezne flertove, ovde je ljubav povezana sa planiranjem budućnosti, zajedničkim ciljevima i izgradnjom nečega trajnog.

Kvalitet bitniji od luksuza

Na polju estetike i novca, Venera u Jarcu naginje klasičnom, svedenom stilu i mudrom upravljanju resursima. Više se ceni kvalitet nego luksuz radi pokazivanja. Postoji prirodan osećaj za ulaganje u dugoročne vrednosti, bilo da je reč o karijeri, obrazovanju ili imovini.

Iako emocije često drže pod kontrolom, kada se osećaju sigurno i poštovano, umeju da pokažu nežnost i posvećenost.

