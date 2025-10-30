Svaki horoskopski znak ima jednu manu mu koja ubija vezu — koja je vaša?

Ma koliko bio dobar i voljen, nijedan horoskopski znak nije imun na mane — one često iskrsnu u vezi i zakomplikuju odnose. Astrolozi ističu da je korisno razumeti svoje slabosti kako bismo mogli raditi na njima i izbegavati ponavljanje grešaka.

Ovan: „Moja pravila ili ništa“

Ovnovi često ne uključuju partnera u svoje planove i deluju kao da žive po pravilima koja drugi moraju prihvatiti. Kada partner izrazi nezadovoljstvo, Ovan retko menja kurs — često nastavlja po svome, što stvara tenziju.

Bik: Stalne provere i testovi

Bik želi sigurno potvrđivanje partnerove vrednosti — često postavlja testove i kušnje da bi proverio koliko je neko vredan. To umesto bliskosti može doneti distancu, jer partner umesto saradnje oseća pritisak.

Blizanci: Uvek otvoreni za “beg”

Blizanci često ostavljaju vrata otvorena — ako veza postane previše zahtevna, skloni su da se povuku. Ne žele da “zaglave” u nečemu što ne smatraju dovoljno uzbudljivim ili obećavajućim.

Rak: Veruje da može promeniti drugoga

Rak, ispunjen emocijama i nadama, često ulazi u vezu verujući da može promeniti ponašanje partnera. Često zanemaruje realnost i ćuti o svojim stvarnim osećanjima, verujući da će partner “pročita” njihove želje.

Lav: Ako nije savršeno — kraj

Lav ne želi vezu “na pola” — traži celovitost. Ako partner ne ispunjava visoke standarde, Lav neće imati strpljenja da radi kroz slabosti, već može naglo prekinuti vezu.

Devica: Emotivna distanca

Devica se skloni i distancira kada stvari postanu emotivno zahtevne. Umesto da se otvori, može povući emocionalne “zavese” i izbegavati bliskost.

Vaga: Previše oprezna

Vaga zadržava rezervu — boji se pokazati svoje pravo lice iz straha od grešaka. Tako veza može ostati plitka jer partner ne dobija stvarnu verziju osobe koju voli.

Škorpion: Intenzitet koji sagori

Kod Škorpiona inicijalna strast može biti snažna, ali često usledi faza kada intenzitet opadne i ostane praznina. Ako nema stabilnosti, ta promena može biti ključ za prekid.

Strelac: Vezivanje ga steže

Za Strelca, sloboda je važna — veza te vrste može se doživeti kao ograničenje. Kad oseti da gubi samostalnost, radi “limita”, skloni je da se povuče.

Jarac: Rad iznad svega

Jarac stavlja posao i ambicije ispred ličnih odnosa. Partner može osećati da je uvek drugi po važnosti — i kad Jarac kaže da želi vezu, dela ne prate reči.

Vodolija: Zaborav na intimnost “nasamo”

Vodolija radije provodi vreme u društvu ili sa prijateljima, a intimne večeri “jedan na jedan” mogu joj izgledati kao manje važni prioritet. Time partner može ostati zapostavljen.

Ribe: Misli da partner zna bez reči

Ribe često očekuju da partner “čita misli” i razume njihove osećaje bez da ih izgovore. Kad to ne uspe — umesto da kažu, mogu se povući ili osećati razočaranje.

Kako ovo koristiti za bolju vezu

Prepoznavanje sopstvene “najočiglednije” mane može biti korisno: svaka veza zahteva svest i rad. Umesto da optužujemo partnera, rad na sebi donosi promenu u dinamici i može smanjiti ponavljanje konflikata.

