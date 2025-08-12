Svaki horoskopski znak oseća taj strah: Evo čega se najviše plašite u ljubavi

Možda mislite da se bojite ljubavi zbog prošlih razočaranja, ali astrologija ima drugačije objašnjenje.

Svaki horoskopski znak nosi specifičan strah kada je reč o ljubavi – i upravo taj strah vam može sabotirati vezu pre nego što počne.

Ovan

Ovnovi imaju problema da puste nekoga blizu sebe, iako često žele intimnu vezu. Strastveni su i često se zaljubljuju, ali se plaše da im se oduzme sloboda. Potrebno im je mnogo sopstvenog prostora – ako ga nemaju, brzo odustaju od ljubavi. Takođe se ponekad plaše da pokažu svoje pravo JA – plaše se osude i odbacivanja.

Bik

Bikovi su tvrdoglavi i mrze promene – više vole da budu u svojoj zoni udobnosti. Kada je u pitanju ljubav, plaše se gubitka nivoa nezavisnosti. Vole da flertuju, ali im je teško da se obavežu, znajući da će to raditi na duge staze.

Blizanci

Blizanci su nepredvidivi i tvrdoglavi. Žele ljubav, ali takođe žele da iskuse sve što život nudi, a to se često ne poklapa sa ozbiljnom vezom. U ljubavi, Blizanci se najviše plaše monotonije i monotonije.

Rak

Rakovi su najemotivniji i najsaosećajniji znakovi u celom zodijačkom spektru. Lojalni su, odlučni i učinili bi sve za svoju ljubav. Njihov najveći strah u vezi je da će druga osoba prihvatiti vezu i voleti bez ikakvog srca.

Lav

Lavovi vole da budu u centru pažnje. Istovremeno, oni su i velikodušni, posebno u svojoj emocionalnoj vezi sa drugima. U ljubavi, njihov najveći strah je da drugi neće uzvratiti njihova osećanja istim žarom.

Devica

Device su donekle opterećene perfekcionizmom, što ih ponekad može učiniti da se osećaju kao da nisu baš dostojne ljubavi. Kao rezultat toga, ponekad se plaše da se povežu sa ljudima, verujući da nisu dovoljno dobri, iako to nije istina.

Vaga

Vage brzo flertuju i upadaju u kratkotrajne romanse, ali u stvarnosti čeznu za pravom i dubokom ljubavlju. Kao i Device, Vage su opterećene savršenom idejom ljubavi, koju ponekad projektuju na druge.

Škorpija

Škorpije se najviše plaše izdaje, što nije iznenađujuće s obzirom na njihove osobine ličnosti. Škorpije se teško obavezuju, ali kada naprave korak, plaše se da će druga osoba učiniti nešto što će potkopati njihovo poverenje.

Strelac

Strelci su puni energije i radoznalosti. Imaju neuporediv apetit za životom. Dosadan život je njihova najveća noćna mora, što se ogleda i u njihovom strahu od ljubavi. Takođe se plaše emocionalne manipulacije i izdaje.

Jarac

Jarci imaju divnu samokontrolu. Teško ih je osvojiti, ali kada se jednom obavežu, izuzetno su lojalni. I upravo je to izvor njihovog straha. Kada jednom popuste, neće ih pustiti, čak i ako se ispostavi da je to bolje za njih.

Vodolija

Vodolije se plaše da nikada neće pronaći savršenog partnera. Žele romantičnu vezu „sve ili ništa“. Plaše se da će morati da prave kompromise ako ne žele da budu sami.

Ribe

Ribe su samopožrtvovane i sanjarske, pa ih je lako iskoristiti. Teško im je da postave granice, posebno sa ljudima koje vole. Takođe se plaše da im se srce ne slomi.

