Svašta o znacima niste znali: Evo koji znak voli brz i grub seks, a koji samo digne noge

Ako unapred saznate svašta o znacima horoskopa što do sada niste znali, budite sigurni da to garantuje bolji provod u krevetu.

Idete na prvi dejt? Odmah ga pitajte koji je znak u horoskopu, to mnogo govori o njemu. Saznaćete svašta o znacima horoskopa što sigurno niste znali.

Znate odmah njegov karakter a i šta voli u spavaćoj sobi. Ako znate ili osetite šta partner voli u seksu to vam garantuje dobar provod.

To nije baš lako. Srećom pa imamo pomagače, jedan od njih je Astro seksualni priručnik. Verujete ili ne, ništa vas ne košta da probate…. Sigurno svašta o znacima niste znali, ali sve za dobar seks!

Ovan – brzo i agresivno

On bi najradije brzo, agresivno pa čak i grub seks. Probajte neku izazovnu pozu. Šta god da radite dajte mu osećaj da je on glavni, da je vođa i da ima kontrolu. Ljubite ga strastveno i jako, ponašajte se perverzno. Šaljite mu svoje izazovne fotografije, sigurno će vam odmah predložiti viđanje.

Bik – senzualno i sporo

On voli senzualan i spor seks. Najčešće je to misionarska poza. Skoncentrišite se na svaki dodir i uzdah. Poželeće da uživate celim telima. Predložiće da vas izmasira, to će se možda i odužiti ali njemu je potrebno vreme da bi zadovoljio i sebe a i vas. Posle seksa očekujte klopu u krevetu. Pa opet sve iznova.

Blizanci – brzinski i neobavezno

Oni su majstori za brzinski neobavezni seks. Probajte sa njim stojeći položaj. Nikako mu ne pokazujte da da želite nešto ozbiljno od vaše veze. On je tu sa vama da se igra i razonodi, tako se i vi ponašajte ako želite da se opet sa njim vidite.

Rak – sve zavisi od raspoloženja

Oni su često neodlučni, nekada vole grub a nekada senzualni seks. Sve zavisi od njihovog raspoloženja. kakav god dan da im je oni vole da su na vrhu. Voli da mu pričate o svojim emocijama i o tome šta osećate. Ako mu kažete da ga volite vaš je 100% za ceo život.

Lav – u svemu uživaju

WAAAUUUU, oni su pobednici, upecala si najboljeg. Sveće, satenska posteljina, penušava kupka…oni u svemu uživaju. Sa njima ne može da ti bude dosadno. Uvek puni seksualne energije i spremni za zabavu. Na kojem god mestu da oseti želju brzo će naći mesto gde vas niko neće primetiti. Jedina mana mu je što uglavnom gleda svoje zadovoljstvo.

Device – daju sve od sebe, perfekcionisti

Oni su davaoci, uradiće to kao da vam čine samo uslugu. Ležeći položaj, noge u V i čekaju da se završi sve da odu da se istuširaju. Pre seksa će lepo da vas odmere i ispitaju da li ste čisti u svakom smislu.

Vaga – nisu zahtevni

Oni nisu zahtevni u krevetu i zato je sa njima najlakše. Njima će biti prioritet da vas zadovolje i da se vi osećate lepo. Radiće sve što poželite. Ne vole mnogo da se muče oko poza, najviše im odgovara kada su vaše noge oko njihovog struka.

Škorpija – kontakt očima

Oni žele puno kontakta, najviše sa očima. Pogled im je deo igre, čak vole očima i da ti daju do znanja da ih sačekate u spavaćoj sobi i da žele seks sa vama. Kučeća poza im je najinteresantnija, naročito kada bude neočekivanih preokreta pa se često i pogledate oči u oči.

Strelac – ima najluđe ideje

Da li želite seks na javnom mestu, onda ste pronašli svog idealnog partnera. Sigurno ćete uživati jer on voli da čin traje i da se ponovi nekoliko puta. Ima najluđe ideje i prihvata sve predloge. Predložiće vam da je najbolje da pozovete i prijatelje jer će biti interesantnije.

Jarac – ne voli romantiku

Vrlo malo batina, prljave reči…to je ono što ga uzbuđuje. Voli da vidi da ga želite, uzbuđuje ga da ga u toku seksa pitate šta bi voleo pa da mu to i učinite. Ne voli romantiku, što ste više perverzniji više ste mu sexy.

Vodolija – voli da eksperimentiše

On će biti vrlo razigran i spreman da eksperimentiše. Imate vibrator u kući, ne ustručavajte da mu ga pokažete. Njemu ništa u seksu nije čudno, sve prihvata. Predložiće vam odlazak u Swinger klub. Što vas je više njemu je interesantnije.

Ribe – eksperti da osete šta volite

Oni su eksperti da osete šta vam telo želi. Umeju da uživaju i žele da se tako i vi osećate. Predložiće vam seks u bazenu ili pod tušem. Spremiće ulje i pogasiće svetla. Oni vole da vam čitaju misli i da uključe emocije. Računajte da će potrajati do ujturu.

