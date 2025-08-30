Top lista: Koji znak Zodijaka je najbolji, a koji najgori u krevetu? Proverite jeste li zvezda ili šonja

Dok se jedni mogu pohvaliti izuzetnim umećem u krevetu, drugima seks nije jača strana. Svaki znak ima svoj jedinstveni pristup seksu. Dok su neki vatreni i strastveni, drugi su više senzualni i sporiji. Neki traže emotivnu povezanost, dok drugi vole avanturistički pristup. A kakvi ste vi?

Prema astrolozima, ovo su znaci horoskopa poređani od najboljeg do najgoreg kada je vođenje ljubavi u pitanju.

1. Vaga

Ljudi rođeni u ovom znaku jednostavno vole da ugađaju drugima, vrlo su seksualni i u stanju su da partnerima pruže najbolji seks koji su u životu imali.

2. Ovan

To su ljudi koji žele biti zvezde i najbolji u svemu, pa tako i u seksu. Poseduju fantastičnu seksualnu kondiciju i znaju šta treba da urade kako bi partnera doveli do ekstaze.

3. Bik

Seksualna kondicija, maštovitost i nepredvidivost je ono što krasi ljude ovog znaka. Rado slušaju što partner voli i želi, i trude se da to pokažu u krevetu.

4. Strelac

Seks i zdrav ljubavni život su ovom znaku jako važni, kao i samopoštovanje i samopouzdanje. Žele da se tako oseća i njihov partner, prenosi portal Your Tango.

5. Škorpija

Ljudi rođeni u ovom znaku poznati su kao najseksepilniji od svih znakova Zodijaka. Oni seks shvataju vrlo ozbiljno, čak i kada su u njemu razigrani i zabavni. Spontani su i pomalo divlji u krevetu.

6. Lav

Lavovi znaju da do partnera dođu na način kakav ne bi očekivali, a u krevetu su jedan od najnežnijih znakova. Oni znaju važnost ljubavi među partnerima. Dobri su u krevetu i poštuju želje ljubavnika.

7. Vodolija

Vodolije su avanturistički nastrojene u krevetu, hrabre i odvažne. Ipak, mogu postati pomalo nemarni kada su ljubav i seks u pitanju.

8. Ribe

Ljudi rođeni u ovom znaku znaju da budu pomalo neosetljivi na tuđe želje u krevetu, ali se ne usuđuju da otvoreno govore o tome, kao ni o svojim željama. Iako mogu biti zabavni tokom seksa, za njih se može reći da su pomalo lenji ljubavnici.

9. Jarac

Seksualna kondicija nije nešto čime se Jarci mogu pohvaliti. Oni uživaju u seksu i znaju da pruže zadovoljstvo, ali često je to polovično i površno.

10. Blizanci

Njima nije važno da partneru pruže zadovoljstvo, važnije im je da su sami zadovoljeni. Retko daju više od onoga što moraju. Znaju da budu vrlo sebični, pa čak i nepristojni tokom seksa.

11. Rak

Tu se radi o vrlo nemarnim ljudima kada je intimnost u pitanju. Oni znaju da izgledaju dobro izgledati i imaju privlačna tela, ali performans u krevetu im je pomalo dosadan.

12. Devica

Ponekad se čini kao da su pojam seksa i Devica dva različita sveta. Znaju da razmišljaju i maštaju o seksu, ali slabi su kada nešto konkretno treba preduzeti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com