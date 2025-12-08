Top lista najseksipilnijih znakova: šokiraćete se kad vidite ko je na vrhu, a ko na dnu. A gde ste vi?

Tražite partnera za vruć početak Nove godine, malo dobrog provoda i još nešto? Top lista najseksipilnijih znakova horoskopa će vas iznenaditi.

Neki od znakova horoskopa su hodajuća vatra i njima niko ne može da odoli. Top lista najseksipilnijih znakova će vas iznenaditi.

Tražite partnera za vruće početak godine, malo dobrog provoda i odličan seks? Ne bi trebalo da bude teško, ako znate kog je horoskopskog znaka.

Naime, svi smo mi posebni svako na svoj način, ali na neke osobine i navike pomalo utiče i položaj zvezda u vreme kad ste se rodili, tako da se iz horoskopa zapravo može dosta precizno proceniti kakve su vam šanse za to da u krevetu s partnerom bude vruće.

Dakle, s kim bi bilo dobro uploviti u avanturu da malo odmorite dušu i izmorite telo? Ovo je top lista i redom najseksepilniji znakovi:

1. Vodolija – slatka zavisnost za druge

Muškarac i žena u ovom znaku najradije sede, piju kafu i razgovaraju. Vodolija je vazdušni znak i predstavlja slatku zavisnost za druge ljude. Svi žele da budu u njenog blizini zbog njenog šarma, lepote i duhovitosti.

Uvek se ponašaju onako kako se osećaju i nikad se ne pretvaraju, niti glume da su nešto što nisu. To su su iskreni i ljubazni ljudi koji znaju granice i nikad ih ne prelaze.

Ako ste Vodolija, ljudi vas vole jer ste mirni, hladni i pribrani, i znate svoju vrednost. Jednostavno znate šta želite i kada to želite i to je ono što privlači druge. Često bi dali sve što mogu da budu s vama, jer se takvo iskustvo pruža samo jednom u životu.

Bez obzira na to koliko vam je vruće, samo želite nekoga ko će vas prihvatiti takvog kakav jeste, s vašom sklonosti tvrdoglavosti i dozom ludosti koja izaziva zavisnost. Kad pronađete svoju srodnu dušu, moći ćete da se skrasite.

2. Ovan – hodajuća vatra, jedinstven

Ovan je hodajuća vatra – strastveni su, inteligentni, predani cilju i istrajni. Jedna od najpoznatijih zvezda u znaku Ovna je Lejdi Gaga – nema potrebe preispitivati ​​njenu seksualnost i jedinstvenost.

Žene Ovnovi odlični su vođe i nisu zadovoljne dok ne dobiju baš sve što zaslužuju. To ih čini pomalo zastrašujućim i jako poželjnim. One često privuku mnogo muškaraca koji se plaše da im priđu što može da zakomplikuje ljubavni život svake žene.

Ovan jednostavno zna što želi i kako to želi. Samo ako ste jaki i ako imate puno samopouzdanja, moći ćete da osvojite nekoga poput Ovna.

3. Rak – najemotivniji i to ga čini najprivlačnijim

Jedan ste od najemotivnijih i najosetljivijih horoskopskih znakova, što vam donosi voda, a to je, s druge strane, ono što vas čini tako vrućim i privlačnim. Kad vas ljudi vide, u njima se rađa potreba da vas zaštite i brinu o vama.

Oni vide muškarca ili ženu kojima je potreban neko na koga mogu da se oslone i učinili bi sve da se probude pored nekoga ko je tako topao i osećajan.

To je jedna strana vas, ali postoji i druga, pomalo opaka. I u tome nema ništa loše, jer svi moramo s vremena na vreme da se malo opustimo.

4. Jarac – živa vatra

Od načina na koji razgovarate, hodate ili pijete kafu, vi ste živa vatra. Svesni ste svoje lepote i znate kako da je iskoristite. I muškarac i žena u znaku Jarca imaju vrlo snažne principe i nikada ne bi učinili ništa što bi moglo da našteti drugom čoveku.Na žalost, u svoj život često privlače pogrešne ljude, a u ljubavi nemaju puno sreće.

Srce vam se toliko puta slomilo dosad da više ne želite da ulazite u ljubavne veze. Onaj ko vas želi moraće da se i te kako potrudi da vas uveri da je stvoren za vas.

Ako to učine, dobiće celi paket: Pametnu, seksi i dragu osobu koja će život pretvoriti u najlepšu ljubavnu priču.

5. Strelac – totalno seksi

Pitate se koji je horoskopski znak totalno seksi? Završili smo potragu! Toliko su vrući da će ljudi prestati da razgovaraju kad zakorače u prostoriju. Lepota i šarm Strelca nezaustavljivo privlače druge ljude koji to nikako ne mogu da sakriju.

Strelci puno pažnje posvećuju odeći pa uvek paze da izgledaju otmeno i seksi. Kad razgovaraju, kombinuju to s vrlo zanimljivom energijom koja hipnotiše ljude oko njih.

Ali, uvek su zagledani u neku novu metu, pa ljudi misle da nikad ne biste prihvatili izlazak s njima na sastanak. Zapravo, Strelci deluju pomalo rezervisani, što je daleko od istine.

U vama je toliko ljubavi i kad vidite nekoga ko se trudi da vas osvoji, a da ne igra igrice, sigurno ćete im pružiti priliku.

6. Ribe – nosite srce na dlanu

Oko vas je uvek vruće zbog načina na koji razmišljate i razgovarate. Imate vrlo seksi glas, koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Vrlo ste pametni i kad pronađete savršenog partnera za razgovor, neke se iskre mogu javiti za tren.

Strastveni ste prema stvarima koje volite i volite da dokazujete ​​kako ste u pravu – posebno ljudima koji vas ne vole.

U ljubavnim vezama vi ste prava zver koja će se boriti za svoja prava. Nosite srce na dlanu, ali ponekad postanete udaljeni, ako stvari ne idu kako ste očekivali. To se posebno odnosi na žene u znaku Riba.

Ljudi bi mogli da vas slušaju bez prestanka, ali vaš je glas rezervisan za one koji vas osvoje svojom inteligencijom i dobrotom.

7. Blizanci – skloni samohvaljenju i samoljublju

Vrući ste kao da ste tek izašli iz rerne! Kad započnete razgovor, svi drže jezik za zubima, jer su vaše priče uvek zanimljive i zabavne. Kad razgovarate, ljudi postanu totalno hipnotisani vašim rečima i mogu da poveruju u sve što kažete. Duhoviti ste i razigrani, to je ono što vas čini tako privlačnim.

Devojke Blizanci znaju da vam momci nikad ne prilaze dok nisu 100 posto sigurni u sebe, jer se plaše vaše reakcije. Ali kad jednom vide kako ste topla i predivna žena, počinju da vas cene još više. Jednostavno, niste lepi samo spolja već i iznutra.

Međutim, Blizanci mogu i preterati u samohvaljenju i samoljublju i ponekad im je teško da se posvete dugoročnim ciljevima.

8. Devica – volite da ste skromni

Vrlo ste ‘hot’, ali ne volite to da pokazujete. Volite da ostanete skromni i ističete neke druge vrednosti koje su vam važne. Uživate da budete dobar prijatelj, dobar partner i osoba na koju drugi mogu da se oslone kad ste im potrebni. Nije vas briga šta ćete obuči i hoćete li se dobro zabaviti ili ne.

Možda žena Devica neće uvek privući jako zgodnog muškarca, ali to će biti čovek koji misli svojom gornjom glavom, ne onom luđom. To je sigurnije, a to je zapravo sve što tražite od partnera.

Seksepil za vas podrazumeva puno više od uskih haljina i visokih potpetica. To je nešto s čime ste rođeni ili ne.

Još jedna stvar. Device su po prirodi perfekcionisti. To je njihova najveća prednost, ali i nedostatak. Taj perfekcionistički poriv primenjuju na svaki aspekt života, što može biti problem ako preteraju.

9. Lav – ne kriju seksipilnost

Poput pravog kralja džungle, ovaj horoskopski znak uvek gori. Kamo god krenuli, bićete primećeni. To je vaš blagoslov i prokletstvo u isto vreme. Budući da ste uvek u centru pažnje, privlačite mnoge ljude, ali nemaju svi dobre namere.

Ipak, kako uvek govorite što mislite, daćete im do znanja da se povuku na vreme. Ponekad se ljudi vređaju zbog vaše sklonosti da sve što vam je na umu izađe na drum, jer ne mogu svi da se nose sa istinom. To je razlog zbog kojeg vas mnogi ne vole.

Još jedna atraktivna osobina Lava je da vole da se doteruju, ​​što im pomaže da i uz minimalni napor privuku pažnju okoline. Drugim rečima, znaju da su seksi i ne nameravaju to da kriju.

10. Bik – tvrdoglavost najveća mana

Bikovi su vrlo ‘hot’, ali to retko pokazuju. Umesto toga, pokušavate da budu što skromniji. Ne želite da privlačite pogrešne ljude pokazujući svoju seksualnu privlačnost. Radije biste čekali nekoga ko će se zaljubiti u vašu dušu, a ne u vaše telo.

Ne volite da se takmičite s drugima, ali ako vidite da ste u opasnosti i da vam druga osoba krade dečka ili devojku, iskoristićete sva potrebna sredstva da ih vratite.

Kad pokažete šta imate, svi će puziti ispred vas, moleći vas da im date priliku. Ako ste slučajno zaboravili: Jako ste seksi, i zbog vas se isplati puziti! Ali – da, uvek postoji neko ali – jedna od najvećih mana Bika je njegova tvrdoglavost. Zapravo, neki ljudi ovo smatraju velikim plusom, dok će drugi to doživeti kao minus. Kako ko.

11. Vaga – neki vole vašu privlačnost

Volite puno da flertujete i znate da budete seksi. Kad započnete svoju igru ​​zavođenja, nema muškarca ili žene koji vam mogu odoleti. Ako vas neko zanima, nema toga što nećete učiniti da ga osvojite. Vrlo ste tvrdoglavi i ne prihvatate ‘ne’ kao odgovor (baš kao i Bikovi).

Istrajni ste u onome što radite i to je ono što ljudi vole kod vas. Ako postoji problem u vezi, učinićete sve što je u vašoj moći da ga rešite i ništa vam neće biti previše.

Vaš snažni karakter i zastrašujuća ličnost čine vas stvarnom pretnjom nekim ljudima, pa ne čudi što ćete ljubav pronaći kasnije nego što ste mislili.

Jer, dok je nekima vaša zastrašujuća ličnost privlačna, drugi beže od nje.

12. Škorpija – posesivni i nestrpljivi

Kao Škorpija, verovatno verujete da su drugi ljudi mnogo više seksi od vas, ali vaš izraz lica, smeh i oči pune ljubavi ono su zbog čega se ljudi zaljubljuju u vas, piše Her way portal.

Ne obraćate toliko pažnje na način oblačenja, ali činjenica je da vam sve što obučete stvarno dobro stoji. Da na sebe navučete kesu za smeće i dalje biste bili predivni.

Međutim, postoji nešto u vama što ponekad plaši druge ljude. Često ste jako posesivni i nestrpljivi. Radije biste ostali samci nego prihvatili vezu s bilo kim. Verujete u pravu ljubav i nemate nameru da gubite vreme s nekim s kim morate da pravite kompromise.

Kad nađete onu posebnu, pravu ljubav, počinjete da gušite partnera posesivnošću i nestrpljenjem, jer ih želite za sebe i želite da sve vreme provedete samo s njima.

Neki to kategorišu kao zavisnost, iako nema ništa loše u tome da se borite za ono u što verujete i zaštitite svoju sreću.

