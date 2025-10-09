Top lista: Ovo je 5 najboljih ljubavnica u horoskopu. Proverite jeste li na spisku ili vam nešto nedostaje?

Škorpija, Strelac, Ovan, Lav i Vaga su znakovi u kojima se rađaju najbolje ljubavnice, smatraju mnogi astrolozi.

Njihova prirodna harizma i jedinstveni energetski potencijal čine ih nezaboravnim ljubavnicima. Na primer, Škorpije su uvek spremne za akciju i isprobavanje novih stvari. Žene rođene u znaku Ovna znaju kako da zadovolje sebe i partnera…

1. Škorpija – one su jednostavno najbolje u krevetu

Nije važno jesu li žene u znaku Škorpije mlade, stare, debele ili mršave. One su jednostavno najbolje u krevetu. Uz njih možete ostvariti sve svoje maštarije o kojima ste ikad sanjali. S njom vam nikada neće biti dosadno – aktivna je i uvek spremna za nove stvari.

2. Strelac – strast mu je drugo ime

Strast je drugi naziv za žensku pripadnicu ovog znaka. Iako vas zasigurno ispunjavaju na svim područjima pa su vam odlični životni saputnik, žene rođene u znaku Strelca su ‘lavice u krevetu’. S njima nikada neće biti dosadno jer vole da isprobavaju razne stvari u seksu. Budite srećni ako se nađete s njima u krevetu.

3. Ovan – uvek znaju šta žele

Jako su dobre u seksu, a što je najvažnije – tačno znaju što žele. Znaju da zadovolje sebe i partnera. Neki tvrde da su žene rođene u znaku Ovna najseksepilnije u Zodijaku. Ona želi da bude obožavana, što je zapravo lako jer je ona zaista vredna vašeg vremena.

4. Lav – vole da „ugode“ partneru

Iz nekog razloga, Lavice su mnogo seksualnije od Lavova. Neki kažu, zbog toga jer nisu toliko lenje pa pokazuju veliko zanimanje za svog partnera i žele da mu ugode. Vole da znaju da vam mogu pružiti ‘poseban’ užitak, a dobar provod s njima je zagarantovan.

5. Vaga – uvek obzirna i nežna

Nije samo odlična u krevetu, već je i izuzetna osoba. Čak i dok vodi ljubav pokušava biti obzirna i nežna, a ako partner od nje insistira, može biti i vrlo strastvena, aktivna i otvorena za razne opcije.

