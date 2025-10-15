Tri znaka koja uvek žele da imaju zadnju reč u vezi, za njih je ljubav takmičenje i pitanje ponosa!

Lav, Ovan i Škorpija uvek žele da je njihova poslednja. Tako je i u ljubavi i vezi sa partnerom, za njih rasprava više nije rasprava, nego takmičenje i ko će pobediti.

Oni jednostavno ne mogu pustiti stvari da ostanu nedorečene. Moraju objasniti, dokazati, zaključiti i, naravno, moraju imati zadnju reč. Kod njih to nije (barem ne uvek) pitanje ponosa, nego potrebe da sve bude jasno. Ili barem onako kako oni to vide.

Lav – ne voli nedorečeno, sve mora da bude jasno

Lav jednostavno ne zna da odustane. Kad krene u raspravu, želi da se čuje njegovo mišljenje i to do zadnje tačke. U vezi ga vodi snažan osećaj pravde, ali i ponos koji mu ne dopušta da izgleda kao da je popustio. Lav ne voli kad stvari ostanu da vise u vazduhu, pa će se pobrinuti da zadnja rečenica bude njegova. I najčešće će je izgovoriti s uverenjem koje se teško osporava.

Ovan – voli da ima kontrolu

Ovan ne ulazi u rasprave da bi ih izgubio. Njegova strast i impulsivnost teraju ga da reaguje odmah, često glasno, ali uvek iskreno. Kad Ovan nešto tvrdi, veruje u to sto posto. U vezi voli da ima kontrolu, a zadnja reč za njega je način da zaključi situaciju, po mogućnosti u svoju korist. I iako će kasnije možda shvatiti da nije bio u pravu, to retko priznaje.

Škorpija – analizira i pobeđuje rečima

Škorpija se ne raspravlja, ona analizira i pobjeđuje riječima. U vezi uvek zna šta želi da kaže i kako da ostavi snažan dojam. Ne može podneti da drugi imaju zadnju reč, jer to za njega znači gubitak kontrole. Ali kod Škorpije zadnja reč nije nužno najglasnija, često je to samo rečenica izgovorena mirno, ali s toliko težine da nema potrebe za nastavkom.

(Krstarica/Index)

