U ovim horoskopskim znacima rađaju se savršeni muževi

Dok neki ljudi uopšte ne sanjaju o braku, drugi od malih nogu priželjkuju idealnog partnera za život. Ako i vi tragate za “materijalom za brak”, pogledajte koji horoskopski znakovi donose prave supružnike.

Vodolija – romantični avanturista

Vodolije teško otvaraju svoje srce, ali kad se jednom zaljube, posvete se partnerki bez ostatka. Spremni su da ispunjavaju svaku njenu želju i tretiraju je poput princeze. Sa rođenim avanturistima nikada nije dosadno, ali budite spremni na njihovu osetljivu stranu – sitnice ih mogu lako povrediti.

Lav – harizmatični zavodnik

Muškarci Lava zrače privlačnošću zbog koje mnoge žene pomisle da su “strastveni švaleri”. Ipak, oni obraćaju pažnju samo na žene koje su im ravnopravne i imaju čvrste stavove. Kada pronađu takvu partnerku, Lavovi će ceo život ulagati u to da je usreće i imponuju joj svojom harizmom.

Škorpija – verni i strastveni saputnik

Iako su mladalački skloni promenama, Škorpije kad sazru biraju jednu osobu i ne odustaju. U braku su izuzetno verni, pažljivo se brinu o partnerki i ne libe se da pokažu vatrenu strast. Upravo ta kombinacija odanosti i intenziteta čini ih izvanrednim supruzima.

